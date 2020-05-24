王毅：中国与各国携手推进一带一路的信心不减 决心未变

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在回答有关“一带一路”合作的提问时，王毅表示，中国与各国携手推进“一带一路”的信心不减，决心未变，我们将继续秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，将“一带一路”打造成一条发展之路、合作之路、健康之路。

会上，有记者提问，受新冠疫情影响，世界经济遭受巨大损失。请问中方将采取哪些措施恢复同“一带一路”国家间的合作？

王毅表示，疫情对“一带一路”合作确实造成了一些影响，但都是暂时的，也是局部的。从整体和长远看，经过疫情的考验，共建“一带一路”的基础将更加牢固，动力将更加充沛，前景将更加广阔。

王毅说，“一带一路”的基础来自于为各国人民带来的切身利益。7年来，中国同138个国家签署了“一带一路”合作文件，共同展开了2000多个合作项目，解决了成千上万人的就业。此次疫情期间，“一带一路”的许多基础设施和民生项目都为抗疫发挥了重要作用。比如中巴经济走廊能源项目一直在坚持运行，为巴基斯坦提供了三分之一的电力。在本地区大面积断航停航情况下，中欧班列1-4月开行数和发货量同比上升24%和27%，累计运送近8000吨抗疫物资，成为欧亚大陆之间名副其实的“生命之路”。

王毅指出，“一带一路”的动力来自于各国共同发展的坚定决心。7年来，中国与沿线国家货物贸易累计总额超过了7.8万亿美元，对沿线国家直接投资超过了1100亿美元。尽管遭到疫情冲击，今年第一季度中国对共建“一带一路”国家投资逆势增长11.7%，贸易额增长3.2%。中老铁路、匈塞铁路、柬埔寨双燃料电厂、埃及新行政首都项目稳步推进，一大批暂时停工的项目最近也开始复工复产，这些都将为各国战胜疫情、恢复经济提供强大助力。

王毅表示，“一带一路”的前景来自于不断开辟新的合作领域。疫情之后，各国发展经济、保障民生的愿望将更加强烈，公共卫生领域的合作需求也会大幅上升。中方将与沿线国家一道，大力推进“健康丝绸之路”建设，适时举办“一带一路”视频高级别会议，更好维护各国人民的健康与安全。我们还会着力推动“数字丝绸之路”建设，为各国经济发展创造更多新增长点，为全球经济复苏注入更多新动力源。

王毅强调，总之，中国与各国携手推进“一带一路”的信心不减，决心未变，我们将继续秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，将“一带一路”打造成一条发展之路、合作之路、健康之路。