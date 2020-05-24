王毅谈外交服务国内议程：适应新形势 解决新问题

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。2020年决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，谈及中国外交将怎样发挥作用时，王毅表示，将继续向世界讲好中国扶贫开发故事，推动开展国际减贫交流与合作，为中国的脱贫攻坚争取更多国际理解支持，也为实现全球2030年可持续发展议程作出更多的中国贡献。

王毅表示，全面小康是百年目标，脱贫攻坚是千年梦想。这两大历史任务是2020年举国奋斗的坐标，也是外交战线全体同志的责任与担当。

王毅强调，完成两大任务，主要靠我们自己，同时也需要良好的国际环境。当前最突出的外部挑战，就是疫情仍在全球肆虐，我国发展面临极为复杂的外部挑战。外交服务发展必须适应新形势，解决新问题，创造性地开展工作，要最大限度降低国际疫情对人民生命健康和经济社会发展的冲击，在与世界各国并肩抗疫的进程中不断开创新的发展机遇。要在继续做好防范疫情输入的同时，逐步为恢复国与国之间的正常交往营造更有利条件。要采取有力举措加强国际间互利合作，为中国和世界的共同发展作出新的贡献。

王毅表示，实现全面小康与脱贫攻坚的目标，外交部也承担着具体任务。28年来，外交部坚持定点扶贫云南省金平、麻栗坡两个国家级贫困县，不久前这两个县已正式摘帽。我们将一如既往，履行好帮扶责任，巩固好脱贫成果，同时继续向世界讲好中国扶贫开发故事，推动开展国际减贫交流与合作，为中国的脱贫攻坚争取更多国际理解支持，也为实现全球2030年可持续发展议程作出更多的中国贡献。