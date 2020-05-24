王毅：扣霸权帽子的人恰恰是自己抱着霸权不放 

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在回答有关中国外交政策的提问时，王毅表示，那些总想给中国扣上霸权帽子的人，恰恰是自己抱着霸权不放的人。

会上，有记者提问，我们现在看到中国外交部发言人还有中国驻外的一些使节与美国国务院官员之间的口水战愈演愈烈，特别是双方在推特上的言论交锋日趋激烈。前不久，有一些中国驻外使节在推特上发布的关于疫情的信息不一定是真实的，引起人们的质疑。中国国家媒体将此称之为“战狼外交”，但在中国之外却引发一些争议和批评的声音。有人觉得中国外交变得越来越咄咄逼人，越来越强硬。中国外交是否已经放弃了韬光养晦的原则，变得更加强硬？

王毅说，我尊重你提问题的权利，但你提问题的角度值得商榷。凡事都应有一个是非判断，人无是非，难以立信；国无是非，难以立世。

王毅表示，对于中国外交，外界有着各种各样的解读和评论，但作为外长，我要正式和负责任地告诉你，中国始终奉行的都是独立自主的和平外交政策。不论国际风云如何变幻，我们都将高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的宗旨，同各国开展友好合作，把为人类作出新的更大贡献作为我们的使命。

王毅指出，中国的外交政策，建立在五千年优秀文明的传统之上。中国自古就是公认的礼义之邦，中国人爱好和平、崇尚和谐，以诚待人，以信为本。我们从来不会主动欺凌别人，但同时，中国人是有原则、有骨气的。对于蓄意的中伤，我们一定会作出有力回击，坚决捍卫国家的荣誉和民族尊严。对于无端的抹黑，我们一定会摆明事实真相，坚决维护公平正义和人类良知。

王毅说，中国外交的未来，致力于与各国共同构建人类命运共同体。既然各国同在一个地球村，就应该和平共处，平等相待；就应该有事一起商量，而不是一两个国家说了算。为此，中国一贯主张世界要走向多极化，国际关系要实现民主化。这一主张与人类文明进步的方向完全一致，与绝大多数国家的愿望完全一致。不管中国发展到什么程度，我们都不会在国际上称王称霸，都将始终站在世界各国的共同利益一边，站在历史发展潮流的正确一边。那些总想给中国扣上霸权帽子的人，恰恰是自己抱着霸权不放的人。

王毅强调，当今世界，正在经历百年未有的大变局，充满各种乱象和动荡。面对越来越多的全球性挑战，我们希望各国能够本着人类命运共同体的理念，相互之间多一些支持、少一点指责；多一些合作，少一点对抗，大家真正携起手来，共同为世界开辟更加美好的未来。