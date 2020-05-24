王毅：在疫情面前，中非患难与共、同心协力

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在回答有关中非关系问题时，王毅表示，在新冠肺炎疫情面前，中非继续患难与共、同心协力。

会上，有记者提问，非洲国家在中国抗疫最艰难的时刻向中国提供了支持。目前非洲疫情形势严峻，中方将如何帮助非洲抗击疫情？是否会减免非洲国家的债务？

王毅表示，非洲是中国同呼吸、共命运的好兄弟。中非人民在民族解放斗争中就并肩战斗，在共同发展道路上也携手同行，当年抗击埃博拉疫情的合作中我们更是命运与共。我完全赞同非盟委员会主席所说：“中非是朋友，更是战友，没有任何事情能够改变或损害中非友好关系。”

王毅指出，在新冠肺炎疫情面前，中非继续患难与共、同心协力。五十多位非洲领导人或致电或发表声明，向中国送来慰问和支援。中方已经向非洲五个次区域及周边国家派遣抗疫医疗专家组。遍布非洲45个国家的中国医疗队都积极行动起来，为当地民众提供医疗保障，迄今已开展抗疫培训近400场，为当地数万名医护人员提供了指导。我们还像对待家人一样，照顾非洲在华侨民的安全。比如非洲在湖北和武汉的3000多名留学生，除了1个人感染并被很快治愈外，其他所有人都安然无恙。

王毅说，今年是中非合作论坛成立20周年。中非关系经历风雨，历久弥新。我们将继续帮助非洲抗击疫情，把抗疫物资援助尽量向非洲等发展中国家倾斜，并考虑向非洲派遣新一批医疗专家组。我们还将继续落实中非合作论坛北京峰会制定的健康卫生行动，特别是要加快推进非洲疾控中心建设，提升非洲各国的公共卫生能力。此外，我们还将继续致力于帮助非洲增强自主发展能力，妥善安排当前中非重大合作项目，支持受到疫情影响的非洲国家能够尽早复工复产，从而维护非洲经济发展势头。我们还将积极推动落实二十国集团“缓债倡议”，减轻非洲国家债务负担，并将考虑通过双边渠道为特别困难的非洲国家提供进一步的支持，帮助非洲兄弟姐妹渡过难关。

王毅强调，“兄弟同心，其利断金”。我们相信，在中非双方以及国际社会共同努力下，非洲这片年轻的大陆一定能在战胜疫情后实现更好和更快的发展。