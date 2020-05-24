王毅：2020年中国外交将聚焦五大任务

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。就2020年的中国外交问题，王毅表示，中国外交将在疫情防控常态化形势下整装再出发，聚焦五大任务，打造新亮点。

王毅表示，疫情为各国交往按下了“暂停键”，但中国外交并没有止步，而是逆势前行，开启了以电话、书信、视频为主渠道的“云外交”模式。

疫情发生以来，习近平主席亲力亲为，以元首外交统领抗疫外交，以领袖担当推动国际合作。截至目前，习近平主席已经同近50位外国领导人及国际组织负责人通话或见面，出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会，在世卫组织大会开幕式致辞，向全球表明中国支持团结抗疫的鲜明立场。李克强总理同多国领导人通话并出席东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议。我本人也同各国外长通了100多次电话，我们还举行了中国—东盟特别外长会、澜湄国家外长会、中日韩、金砖、上合国家的视频外长会。

王毅指出，2020年是中华民族伟大复兴进程中非常不平凡的一年。中国外交将在疫情防控常态化形势下整装再出发，聚焦五大任务，打造新亮点：

一是全力服务国内发展。我们将统筹国内国际两个大局，充分运用各种外交资源，服务国家重大发展战略。着眼“后疫情时代”，维护全球产业链供应链稳定，促进贸易投资自由化便利化，应对世界经济下行压力。

二是坚决维护国家利益。我们将以更坚定的意志、更有力的举措，坚决捍卫国家的主权、安全和发展利益，坚决防范遏制外部势力干涉中国内部事务的图谋。

三是不断深化伙伴关系。推动与大国关系稳中有进，深化同周边国家利益交融，厚植与发展中国家团结友谊。

四是坚定捍卫多边主义。特别是促进全球公共卫生治理，支持世卫组织在全球抗疫合作中发挥应有作用，打造人类卫生健康共同体。

五是积极扩大国际合作。与更多国家建立联防联控机制，加强防控疫情国际合作，推进“一带一路”卫生合作，共建“健康丝绸之路”，为筑牢全球抗疫防线贡献力量。