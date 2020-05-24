王毅：所谓针对中国的“滥诉”是“三无产品”

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。就针对中国的“滥诉”问题，王毅表示，对中国的这些“滥诉”，没有事实基础、没有法律依据、没有国际先例，是彻头彻尾的“三无产品”。如果想借滥诉侵犯中国的主权和尊严，敲诈中国人民的辛勤劳动成果，恐怕是白日做梦，必将自取其辱。

王毅表示，针对中国的这些“滥诉”，没有事实基础、没有法律依据、没有国际先例，是彻头彻尾的“三无产品”。

在这场突如其来的疫情中，中国同其他国家一样，也是受害者。面对未知的新型病毒，中国以对人民生命健康和全球公共卫生事业高度负责的态度，我们最早向世卫组织报告疫情并及时与有关国家和地区分享信息，我们最早确定病毒基因序列并向各方提供，我们最早向世界公布诊疗和防控方案。面对严峻的防控形势，我们以壮士断腕的决心，在最短时间里切断了病毒的传播途径，有效阻止了疫情的快速蔓延，为此付出了巨大代价，承担了重大牺牲。中国的抗疫行动对全世界公开，时间经纬清清楚楚，事实数据一目了然，经得起时间与历史的检验。

对受害者鼓噪所谓“追责索赔”，为滥诉者伪造各种所谓“证据”，是对国际法治的践踏，也是对人类良知的背弃，于实不符、于理不通、于法不容。今天的中国已不是百年前的中国，今天的世界也不是百年前的世界，如果想借滥诉侵犯中国的主权和尊严，敲诈中国人民的辛勤劳动成果，恐怕是白日做梦，必将自取其辱。