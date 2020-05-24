王毅：中日韩三国联合抗疫为全球抗疫树立样板

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在回答有关中日韩关系的问题时，王毅表示，中日韩三国联合抗疫，为全球抗疫树立了样板，也为国际社会增添了信心。

会上，有记者提问，当前，疫情在全球蔓延，国际关系持续动荡。在此形势下，东北亚秩序比较稳定，克服疫情、恢复世界经济的作用备受期待。请问中方如何看待中日韩关系的发展，怎样推动“后疫情时代”的三国合作，今年内有没有中日领导人互访的可能性？

王毅表示，中日韩三国是一衣带水的友好近邻。新冠肺炎疫情发生以来，中日韩三国团结协作，先后举行了特别外长会和卫生部长会，我们就疫情信息、防控措施、出入境人员管理等保持密切协同，形成防控合力，从而有效遏制了病毒在这个地区的扩散。我们三国民众守望相助，谱写了“山川异域、风月同天”、“道不远人、人无异国”的时代新篇。可以说，中日韩三国联合抗疫，为全球抗疫树立了样板，也为国际社会增添了信心。

王毅说，下一步，在继续严格防控疫情的同时，尽快恢复经济发展是我们面临的共同课题。作为全球主要经济体，中日韩三国GDP占全球总量五分之一以上。三国率先控制疫情，率先复工复产，将为促进地区经济复苏提供重要动力，也将为维护全球经济稳定发挥积极作用。

王毅指出，我们首先要严防疫情反弹，巩固抗疫成果。面对疫情常态化，我们要继续分享信息和经验，完善联防联控安排。要加强药物和疫苗研发合作，建立地区应急联络机制和医疗物资储备中心，充分发挥互联网、大数据这些信息技术作用，不断提高公共卫生治理水平和应急响应能力。

二是要推动复工复产合作，稳定产业链供应链。在做好防控前提下，中国愿与韩国以及更多国家开设便利人员往来的“快捷通道”和促进货物流通的“绿色通道”，在可能的条件下加快恢复务实合作，畅通各自和地区的经济循环。

三是要着眼“后疫情时代”，提高区域经济合作水平。为此，要坚持多边主义和自由贸易，减免关税、取消壁垒、相互开放市场。在健康医疗、智能制造、5G等领域加强合作，打造新的经济增长点。我们还应该加快中日韩自贸谈判，力争年内能够签署区域全面经济伙伴关系协定，深化经济融合。我们还要发挥各种地区多边机制的作用，防范金融风险，增强经济韧性。

王毅强调，总之，中方愿与包括日韩在内的各国加强合作，争取早日彻底战胜疫情，重振东亚经济活力，也为促进地区和世界发展贡献更多的东方智慧和力量。