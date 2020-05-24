王毅：病毒溯源应坚持专业性、公正性和建设性

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。就病毒溯源问题，王毅表示，中方对国际科学界开展病毒溯源科研合作持开放态度，同时我们认为，这一进程应坚持专业性、公正性和建设性。

王毅表示，在病毒源头问题上，中方与美国一些政客之间的分歧，是真相与谎言的距离，是科学与偏见的对比。

王毅指出，病毒溯源是一个严肃复杂的科学问题。应当由科学家和医学专家研究探索。然而，美国内一些政治人物却迫不及待地把病毒标签化、把溯源政治化、对中国污名化。他们高估了自己的造谣能力，低估了世人的判断能力。历史应该由事实和真相来书写，而不应被谎言误导污染。我们应秉持良知和理智，为这次全球疫情叙事留下客观真实的人类集体记忆。

王毅强调，中方对国际科学界开展病毒溯源科研合作持开放态度，同时我们认为，这一进程应坚持专业性、公正性和建设性：专业性是指溯源应以科学为依据，由世卫组织主导，让科学家和医学专家在全球范围内进行考察研究。目的是增进对此类病毒的科学认知，以便今后更好地应对重大传染性疾病。

公正性是指溯源要排除各种政治干扰，尊重各国主权平等，反对任何“有罪推定”。考察应覆盖所有与疫情密切关联的国家，坚持公开透明和客观理性。

建设性是指溯源不应影响拯救生命的当务之急，不应损害各国之间的抗疫合作，不应削弱世卫组织的应有作用。而应有利于增强联合国各系统履职功能和各国团结协作，有利于完善全球公共卫生体系和治理能力。