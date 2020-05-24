王毅：中欧交往应是相互成就的正循环 而不是你输我赢的淘汰赛

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在回答有关中欧关系问题时，王毅表示，中欧之间的交往应当是相互成就的正循环，而不是你输我赢的淘汰赛。

会上，有记者提问，今年是中国欧盟建交45周年。新冠疫情暴发之后，欧洲国家出现两种声音。一个是对中国的援助和支持表示感激，另一个是质疑中国利用对外援助进行政治宣传。甚至有人将中国视为欧洲的系统性对手。中方对此有何评论？中方将采取何种行动来证明它不是欧盟的对手？

王毅表示，中欧关系历经国际风云变幻，总体保持合作的主基调，展现出强大的生命力，我们首先要肯定这一点。一路走来，双方积累的最重要经验是，我们完全可以通过平等对话来增进信任，完全可以通过建设性沟通来处理分歧。中欧之间并不存在根本利害冲突，开展互利合作的空间越来越广，支持多边主义的共识越来越多。从人类发展进程的宽广角度看，中欧不应是制度性竞争对手，而应是全方位战略伙伴。中欧之间的交往应当是相互成就的正循环，而不是你输我赢的淘汰赛。

王毅指出，正如一句欧洲谚语所说，真朋友永不言弃。疫情发生后，中欧双方坚定支持彼此抗疫努力，涌现出许多感人的友好事例。面对这场空前危机，中欧之间应该超越意识形态的差异，摆脱自我实现的猜忌，发出团结一致、携手抗疫的共同声音。

王毅说，中欧今年原定的一些重大外交议程受到疫情一定影响。我们双方正就尽快举办第二十二次中国-欧盟领导人会晤保持沟通，并积极探索适时召开中国-欧盟峰会，双方还将争取年内完成中欧投资协定谈判，拓展在互联互通、生态环保、数字经济、人工智能等新领域的互利合作，以中欧建交45周年为契机，推动双方关系更加稳健成熟，实现提质升级。