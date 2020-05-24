王毅谈中国抗疫对外援助：不是救世主 愿做及时雨

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。就中国抗疫对外援助问题，王毅表示，目前疫情仍在各国肆虐，中国不是救世主，但我们愿做及时雨，是在朋友危难时同舟共济的真诚伙伴。我们愿意继续向有需要的国家提供力所能及的帮助，深入开展国际抗疫合作，共同迎接这场人类抗疫斗争的最终胜利。

王毅表示，在中国抗击疫情的艰难时刻，我们得到了国际社会的帮助和支持。对此，我们铭记在心，深表感谢。

王毅指出，为践行习近平主席倡导的人类命运共同体理念，这几个月，我们发起了新中国历史上规模最大的一次全球紧急人道行动。迄今为止我们已经向将近150个国家和4个国际组织提供了紧急援助，以解各方的燃眉之急；我们为170多个国家举办了卫生专家专题视频会议，毫无保留地分享成熟的诊疗经验和防控方案；向24个有紧急需求的国家派遣了26支医疗专家组，面对面地开展交流和指导。我们还在保证质量的前提下，开足马力为全球生产紧缺的医疗物资和设备，仅口罩和防护服这两项就分别向世界出口了568亿只和2.5亿件。

王毅表示，中国之所以这么做，首先因为中华民族是一个崇尚感恩的民族，我们愿意投桃报李，回报各国人民对中国人民的情谊。同时，中国也是一个愿意助人的国家，每当朋友陷入困境时，我们从来都不会袖手旁观。当年非洲遭到埃博拉疫情袭击，中国在不少国家纷纷撤出疫区之时，第一时间派出医疗队逆行驰援非洲，第一时间向非洲送去最急需的物资，并且同非洲兄弟并肩战斗到最后。

王毅指出，我们知道，中国的援助不可能完全满足各国目前的需求，我们也了解一些政治势力对中国的意图编造出各种负面的解读。但我们光明磊落，坦然处之。因为，中国所做的事情，从来不谋求任何地缘政治目标，从来没有任何经济利益的盘算，也从来没有附加任何政治条件。

王毅强调，我们的初衷只有一个，就是尽可能多地挽救无辜的生命；我们的信念始终如一，就是一个国家控制住疫情并不是疫情的终结，各国共同战胜了疫情才是真正的胜利。

王毅表示，目前疫情仍在各国肆虐，中国不是救世主，但我们愿做及时雨，是在朋友危难时同舟共济的真诚伙伴。我们愿意继续向有需要的国家提供力所能及的帮助，深入开展国际抗疫合作，共同迎接这场人类抗疫斗争的最终胜利。