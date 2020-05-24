王毅：拒绝全球化重拾保护主义注定没有前途

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。就后疫情时代和全球化未来问题，王毅表示，拒绝全球化、重拾保护主义，注定没有前途。

王毅表示，世界当然回不到过去，因为历史在向前迈进。纵观世界发展史，人类正是在与大灾大难的一次次抗争中得到发展和进步的。中方认为，只要各国作出正确选择，坚持正确方向，我们这个世界就一定能够在战胜疫情后迎来更光明的未来。

王毅指出，什么是正确的选择和方向？首先，全球化需要更加包容和普惠的发展。全球化是推动世界发展的必然趋势，也是促进人类进步的强大潮流。经济全球化犹如百川汇成的大海，不可能再退缩为相互隔绝的湖泊。拒绝全球化、重拾保护主义，注定没有前途。

我们在坚持资源全球合理配置、确保最佳成本效益的同时，也要更加注意缓解全球化引发的贫富差距扩大、地区发展不平衡等弊端。全球化存在的问题只能在全球化的发展中加以解决。这就需要我们积极引导全球化的走向。习近平主席在2017年达沃斯演讲中就全面阐述了中方对经济全球化的看法，提出应当推动经济全球化朝更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。今天我们重温这段话，更加深感其中蕴含的丰富内涵和巨大力量。

第二，多边主义需要得到更加坚定地维护和弘扬。这次疫情用事实证明，不管多么强大的国家，都不可能独善其身。隔岸观火最终会殃及自身，落井下石到头来将信誉扫地。唯我独尊、推卸责任，不仅解决不了自己面临的问题，还会损害其他国家的正当权益。面对越来越频繁的全球性挑战，国际社会唯有坚持多边主义，才能形成合力；只有团结一致，才能共克时艰。

第三，全球治理需要更加精准地改革和完善。这次疫情暴露出各国公共卫生体系的不足、全球产业链供应链的脆弱以及全球治理能力和治理体系的短板。改革和完善全球治理是国际社会的当务之急。为此，我们必须更充分地发挥联合国的核心作用以及世界卫生组织和各专门机构的应有职责；更有针对性地加强各国宏观政策协调以及治理能力的建设；更坚定地遵循国际法和国际关系基本准则。

王毅强调，世界回不到过去，中国同样也不会停下前进的脚步。经此一役，中国的社会制度和治理能力经受住了全面检验，国家综合实力得到了充分彰显，大国担当作为发挥了应有作用。疫情过后，中国经济必将更加坚韧有力，中华儿女必将更加团结一心，中国人民必将更加坚定地走中国特色社会主义道路，中华民族实现伟大复兴的历史进程必将更加势不可挡。