王毅谈中俄关系：两国相互支持 是“政治病毒”攻不破的堡垒

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。就中俄关系问题，王毅表示，两国相互支持，彼此仗义执言，成为“政治病毒”攻不破的堡垒，体现了中俄高水平的战略协作。

会上，有记者提问，疫情发生以来，中俄两国虽各自遇到一些困难，但始终相互帮助和支持，请问，您如何评价疫情发生以来的中俄关系？在您看来，中俄关系是否经受住了疫情的考验？另外，外界有猜测认为中国和俄罗斯将联手挑战美国的领先地位，您是否认同这种说法？

王毅表示，中方对俄罗斯疫情高度关注，已经并将继续为俄方抗疫提供一切可能的支援。我相信，在普京总统领导下，坚韧不拔的俄罗斯人民一定能够战胜疫情，伟大的俄罗斯民族也一定能在疫情后焕发新的活力。

王毅指出，疫情发生以来，习近平主席同普京总统多次通话，在主要大国中保持了高水平的战略沟通。俄罗斯是第一个派遣防疫专家代表团来华的国家，中国是向俄罗斯提供抗疫物资支持最有力的国家。双边贸易逆势增长，中方自俄进口增速在中国主要贸易伙伴中排名第一。面对个别国家的无理攻击与抹黑，双方相互支持，彼此仗义执言，成为“政治病毒”攻不破的堡垒，体现了中俄高水平的战略协作。

王毅说，我毫不怀疑，中俄共同抗疫的经历，将转化为疫情后中俄关系提速升级的动力。中方愿同俄方携手化危为机，稳定能源等传统领域合作，办好“中俄科技创新年”，加快开拓电子商务、生物医药、云经济等新兴领域，为疫情后两国经济复苏打造新的增长点。中方也愿同俄方加强战略协作，以纪念联合国成立75周年为契机，坚定维护二战胜利成果，坚定捍卫联合国宪章和国际关系基本准则，坚决反对任何单边霸凌行径，不断加强在联合国、上合、金砖、二十国集团等国际机制中的协调合作，共同迎接百年变局的新一轮演变。

王毅强调，我相信，只要中俄肩并肩站在一起，背靠背紧密协作，世界和平稳定就会有坚实保障，国际公平正义就能得到切实维护。