王毅：应当警惕和制止美国一些政治势力绑架中美关系

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。就中美关系问题，王毅表示，美国一些政治势力正在绑架中美关系，试图将中美关系推向所谓“新冷战”，这种危险的做法是在开历史倒车，不仅会葬送两国人民多年积累的合作成果，也会损害美国自身的未来发展，危及世界的稳定与繁荣。两国各界有识之士都应当站出来予以制止。

会上，有记者提问，中美关系日益紧张，民调显示美国民众好感度创下历史新低，中美会加速脱钩，甚至暴发冲突，您对此怎么看？是否担心中美关系进一步恶化？

王毅表示，中美关系是国际焦点，今年还是从疫情说起来。当前，美国已经成为世界上疫情最严重的国家，每天都有无辜的生命被病毒夺走。对于美国人民遭受的不幸，我们深表同情，由衷希望和祝愿美国人民能够尽快战胜疫情，早日恢复正常的生产生活。

王毅指出，新冠肺炎疫情是中美两国的共同敌人。相互支持帮助是两国人民的共同心愿。疫情之初，美国很多社团、企业和民众向中国伸出援手。在美国陷入疫情后，中国政府、地方和各界人士也积极回报，向美方捐赠了大量急需的医疗物资。我们还为美方在华采购提供支持和便利，仅口罩一项就向美方出口了120多亿以上，相当于为每一个美国人提供了将近40只口罩。

王毅表示，但令人遗憾的是，除了新冠病毒的肆虐，还有一种政治病毒也正在美国扩散。这种政治病毒就是利用一切机会对中国进行攻击抹黑。一些政客无视最基本的事实，针对中国编造了太多的谎言，策划了太多的阴谋。最近，人们把这些谎言汇编成册，晒在互联网上公诸于世。如果再有新的谎言，这些记录还会继续下去。这本谎言录越长，越会拉低造谣者的道德水平，越会在历史上留下更多的污点。

王毅说，我要在此呼吁：不要再浪费宝贵时间，不要再无视鲜活的生命。中美两国当前最需要做的事情，首先是相互借鉴和分享抗疫经验，助力两国各自的抗疫斗争；第二是顺应国际社会期待，共同参与和推动抗疫多边合作，为全球抗疫发挥积极作用；第三是着眼疫情长期化和防控常态化，及早就如何减少疫情对两国经济以及世界经济的冲击展开宏观政策的协调沟通。

王毅表示，至于中美关系的现状和前景，中方历来主张，作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，我们对世界和平与发展都承担着重大责任，应该本着对人类负责、对历史负责、对人民负责的态度，认真对待和妥善处理中美关系。中美合则两利，斗则俱伤，这是从几十年来各种经验教训中得出的最精辟概括，值得我们双方谨记在心。

中美社会制度不同，但这是两国人民各自作出的选择，应当彼此予以尊重。中美之间确实存在不少分歧，但这并不意味着没有合作空间。当今世界上几乎所有全球性挑战，都有待中美两个大国协调应对。

王毅指出，中方愿意本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，与美方共同建设一个协调、合作、稳定的中美关系。同时，我们也必须维护中国的主权和领土完整，维护自身的正当发展权利，维护中国人民历经磨难赢得的地位和尊严。中国无意改变美国，更不想取代美国，而美国也不可能一厢情愿地改变中国，更不可能阻挡14亿中国人民迈向现代化的历史进程。

王毅强调，现在要警惕的是，美国一些政治势力正在绑架中美关系，试图将中美关系推向所谓“新冷战”，这种危险的做法是在开历史倒车，不仅会葬送两国人民多年积累的合作成果，也会损害美国自身的未来发展，危及世界的稳定与繁荣。两国各界有识之士都应当站出来予以制止。

王毅说，还是那句话，为了中美两国人民的根本和长远利益，为了人类的未来与福祉，中美双方应当，也必须找到一条不同社会制度、不同文化背景国家在这个星球上和平共存、互利共赢的相处之道。