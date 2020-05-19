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新华社评论员：团结合作，共抗疫情——论习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式致辞

2020年05月19日22:25  来源：新华网
 
原标题：新华社评论员：团结合作，共抗疫情——论习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式致辞

　　新华社北京5月19日电 题：团结合作，共抗疫情——论习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式致辞

　　新华社评论员

　　在人类抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，第73届世界卫生大会视频会议18日开幕。习近平主席发表致辞，站在构建人类卫生健康共同体的高度，深刻阐述中国主张，提出一系列重要倡议，对提振全球抗疫信心、推进国际抗疫合作、完善全球治理体系，具有重要现实意义和深远历史意义。

　　新冠肺炎疫情突如其来，波及之广、危害之大、影响之深远，已经成为第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。面对疫情，各国人民共克时艰、守望相助、风雨同舟；中国人民众志成城、顽强奋斗，有力扭转疫情局势，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能为有需要的国家提供大量支持和帮助，展现了人间大爱，汇聚起同疫情斗争的磅礴之力。

　　病毒没有国界，疫病不分种族。面对仍在蔓延的疫情，国际社会比以往任何时候更需要携手合作，更需要维护多边主义。在应对危机的过程中，构建人类命运共同体的迫切性和重要性更加凸显。正因如此，团结合作的中国主张才会在全球引发广泛共鸣。

　　中国倡议，为国际抗疫合作指明正确方向。战胜病毒，当务之急是全力搞好疫情防控，尽快遏制疫情在全球蔓延态势，尽力阻止疫情跨境传播；关键之举是发挥世卫组织领导作用，推动国际抗疫合作、共同挽救生命；重中之重是加大对非洲国家支持，筑起国际抗疫斗争的铜墙铁壁；长远之策是加强全球公共卫生治理，补齐短板与不足，为应对重大公共卫生突发事件积累经验；必由之路是恢复经济社会发展，维护全球产业链供应链稳定畅通；决胜之道是加强国际合作，携手各国人民迈向合作抗疫的人间正道。

　　习近平主席提出的6点倡议，蕴含着生命至上的人道精神，体现了标本兼治的科学理念，传递着中国与各国同舟共济的真诚意愿。无论是与多国领导人及国际组织负责人通电话、致慰问电，还是在二十国集团领导人特别峰会上提出中国方案、发起务实合作，繁忙的元首外交中，习主席的主张一脉相承，为推动全球抗疫合作发挥了引领作用。

　　中国担当，为世界应对疫情提供有力支撑。人们不会忘记，在共渡难关的日子里，中国援助、中国经验与中国制造为各国抗疫注入涓涓暖流。这次会上，习近平主席宣布5项措施，为深化抗疫合作带来强劲动力。实实在在的举措，着眼的是当前和今后一个时期全球抗疫的重点和难点，彰显的则是对人民生命安全和身体健康负责、对全球公共卫生事业尽责的担当精神。

　　“现在是国际社会团结的时候”“我们不能分裂”“团结与合作是我们抗击疫情的最强大武器”……世界卫生大会上，从联合国秘书长到各国领导人，团结的呼声如此强烈，它与中国主张相互应和，激荡起共同抗疫的时代强音：“让我们携起手来，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体！”

(责编：燕勐、杨牧)
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