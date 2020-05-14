习近平同斯里兰卡总统戈塔巴雅通电话

新华社北京5月13日电 国家主席习近平5月13日晚同斯里兰卡总统戈塔巴雅通电话。

习近平指出，在中国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，斯里兰卡社会各界给予中方积极支持，许多暖心之举令人感动。在你强有力领导下，斯里兰卡有效遏制了疫情扩散蔓延。中方愿根据斯方需求，继续提供坚定支持和力所能及的帮助。相信斯里兰卡人民一定能够早日战胜疫情。感谢斯里兰卡政府和人民在疫情期间对在斯里兰卡的中国公民给予关照。中方将继续保障在华斯里兰卡公民生命安全和身体健康。中方愿同斯里兰卡等国际社会一道，继续支持世卫组织发挥领导作用，推进国际联防联控合作，携手打赢这场关乎各国人民生命安全和身体健康的保卫战。

习近平强调，中斯互为真诚互助、世代友好的战略合作伙伴。两国友谊和互信历经考验，在这次共同抗击疫情中再次得到升华。双方要在确保疫情防控前提下，逐步恢复各领域务实合作，有序推进重大合作项目，推动高质量共建“一带一路”。这将为斯里兰卡经济复苏提供助力。

戈塔巴雅表示，在你坚强领导下，中国抗击新冠肺炎疫情取得显著成效，中国人民展现出非凡智慧和力量。斯中友谊源远流长，各领域合作进展顺利。长期以来，中方为斯里兰卡经济社会发展提供了大量宝贵支持和帮助，斯里兰卡人民对此心怀感激。我赞赏你提出的人类命运共同体理念，赞同支持世卫组织为国际抗疫合作发挥领导作用。斯方愿同中方加强经贸、旅游、基础设施等领域交流合作，顺利推进科伦坡港口城等“一带一路”重大合作项目，欢迎更多中方企业赴斯投资合作。斯方愿同中方一道，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 01 版）

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