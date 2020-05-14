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习近平同韩国总统文在寅通电话

2020年05月14日09:12  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京5月13日电  国家主席习近平5月13日晚同韩国总统文在寅通电话。

　　习近平强调，经过艰苦努力，中韩两国新冠肺炎疫情都得到有效控制。在共同抗击疫情过程中，中韩始终守望相助、风雨同舟、相互支持、相互帮助。中韩率先建立联防联控合作机制，创下相互疫情“零输入”纪录。双方还在做好疫情防控前提下，率先开通重要急需人员往来“快捷通道”，保障地区产业链、供应链、物流链顺畅运行。中韩抗疫合作富有成效，不仅服务了两国各自抗疫大局，诠释了“好邻居金不换”的道理，也为全球抗疫积累了有益经验，树立了合作典范。中方愿同韩方继续加强联防联控、药物和疫苗研发合作，支持世卫组织发挥应有作用，在联合国、二十国集团、东盟与中日韩等多边框架内加强沟通和协调，不断推进双边和国际抗疫合作。

　　习近平指出，中韩是搬不走的友好近邻。两国在实现共同发展繁荣、维护地区和平稳定、捍卫多边主义和自由贸易方面共同利益越来越多，在拓展各领域务实合作、更好造福两国人民方面空间越来越大。我高度重视发展中韩关系，愿同你加强战略沟通，引领中韩关系迈上更高水平。

　　文在寅表示，在习近平主席坚强领导下，中国抗击新冠肺炎疫情取得明显成效，我对此高度评价，预祝即将召开的中国全国两会圆满成功！韩中两国抗击疫情的思路和举措相似，抗疫合作卓有成效，特别是率先开通“快捷通道”，传递了两国团结合作的有力信号，也为世界树立了典范。韩方愿同中方继续沟通合作，为推动国际社会加强团结互信、战胜疫情发挥积极作用。韩方期待同中方保持密切沟通，推动韩中关系不断发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月14日 01 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)
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