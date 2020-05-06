俄罗斯举行胜利日空中阅兵彩排

新华社莫斯科5月4日电（记者吴刚）俄罗斯4日在首都莫斯科举行胜利日空中阅兵彩排，为即将到来的胜利日空中阅兵做准备。

5月4日，在俄罗斯首都莫斯科，苏-25攻击机编队参加胜利日空中阅兵彩排。新华社/卫星社

5月4日，在俄罗斯首都莫斯科，图-95MS战略轰炸机编队参加胜利日空中阅兵彩排。新华社/卫星社

今年是俄卫国战争胜利75周年。莫斯科时间4日上午10时，隆隆的飞机引擎声划破莫斯科的寂静，一架架战机飞越莫斯科上空，它们正在为胜利日空中阅兵进行紧张的彩排。

据俄国防部4日发布的公告，俄国防部长绍伊古当天在红场附近的亚历山大花园观摩了此次空中阅兵彩排，并要求有关部门就即将举行的胜利日空中阅兵做好准备。

据塔斯社报道，共有75架战机和直升机参加此次彩排，其中包括4架可携带“匕首”高超音速导弹系统的米格-31K战斗机、4架苏-57俄第五代战斗机、A-50预警机、伊尔-76运输机、图-95MS战略轰炸机、图-160战略轰炸机和米-8、米-28N武装直升机等。

5月4日，在俄罗斯首都莫斯科，卡-52直升机编队参加胜利日空中阅兵彩排。新华社/卫星社

5月4日，在俄罗斯首都莫斯科，米-24直升机编队参加胜利日空中阅兵彩排。新华社/卫星社

5月4日，在俄罗斯首都莫斯科，图-95MS战略轰炸机编队参加胜利日空中阅兵彩排。新华社/卫星社

俄总统普京在4月16日召开的俄联邦安全会议成员会议上说，当前新冠疫情带来的风险不允许俄在5月9日举办纪念卫国战争胜利75周年阅兵式，相关准备工作被迫推迟。4月28日，普京宣布，5月9日当天俄部分城市将举行空中阅兵并鸣放礼炮。

5月4日，在俄罗斯首都莫斯科，苏-25攻击机编队参加胜利日空中阅兵彩排。新华社/卫星社

5月4日，在俄罗斯首都莫斯科，苏-25攻击机编队参加胜利日空中阅兵彩排。新华社/卫星社

(责编：刘叶婷、杨牧)