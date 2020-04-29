中国驻扎门乌德总领事李雁军拜会蒙古国外交部国务秘书

人民网乌兰巴托4月29日电（记者霍文）据中国驻扎门乌德总领馆28日发布消息，中国驻扎门乌德总领事李雁军27日履新拜会蒙古国外交部国务秘书达瓦苏伦，并接受蒙方颁发的领事证书。蒙古国外交部领事局副局长特努恩在座。

李雁军表示，我就任中国驻扎门乌德总领事，深感责任重大。在新的工作岗位上，我愿尽自己最大努力，支持和推动中蒙关系发展，促进领区与中方各领域交流与合作，为中蒙关系作出新的贡献。

李雁军说，中蒙关系当前的良好发展不断为两国各自发展创造新的机遇，为两国人民提供新的福祉。面对当前新冠病毒肺炎疫情的挑战，中蒙两国进一步强化互信，密切合作，共同应对，充分诠释了两国战略合作伙伴关系的深刻内涵。中国驻扎门乌德总领馆领区五省是中蒙开展交流合作前沿省份，双方很多重大合作项目都在这里。总领馆愿与蒙方保持密切配合，支持推动双方的合作项目不断发展，希望继续得到国务秘书先生的关心支持。总领馆经常在领区内开展友好活动，支持蒙古国地方发展，促进双方友好往来，得到了领区五省份的积极支持。我们会继续坚持并不断发展这些好的做法，与领区各界积极开展紧密的交流合作，为两国关系发展做出积极贡献。

达瓦苏伦欢迎李雁军总领事履新，他说，总领事先生长期在蒙古国工作，对中蒙关系和蒙古国情况很熟悉。相信您在新的岗位上为两国关系发展作出新的贡献。中国驻扎门乌德总领馆设立以来，面向领区各界积极宣传蒙中友好事业，为蒙古国地方发展提供了很多支持帮助，在领区各省取得良好反响。蒙方高度肯定总领馆工作，将继续与总领馆保持良好沟通配合，支持总领馆开展工作。

中国驻扎门乌德总领事李雁军于本月12日抵达蒙古国东戈壁省扎门乌德县履新。此后到任会见了扎门乌德县长阿拉德尔巴雅尔、县议长昂赫巴雅尔等蒙方官员。

(责编：刘洁妍、杨牧)