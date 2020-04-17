习近平同俄罗斯总统普京通电话

新华社北京4月16日电 国家主席习近平16日晚同俄罗斯总统普京通电话。

习近平指出，当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，各国都面临抗击疫情的艰巨任务。我们一个月里两次通电话，就更好开展疫情防控合作交流协调，再次体现了中俄关系的高水平。你亲自部署和指挥抗疫工作，出台一系列有力防控举措。我们相信，在你坚强领导下，俄方一定能够尽快控制疫情蔓延，保障人民生命安全和身体健康，恢复经济社会发展。

习近平强调，中俄山水相连，两国人民心心相通。俄方在中方抗击疫情最艰难时刻鼎力相助，我们铭记在心。这几天，中国政府派出的医疗专家组正在莫斯科积极开展工作，同俄方交流分享抗疫经验。中方已经向俄方提供了一批援助，并积极协助俄方在华采购抗疫医疗物资。中方将继续给予俄方坚定支持。感谢俄方为在俄中国公民所做的积极工作。相信俄方会一如既往为中国公民在俄罗斯正常工作、生活提供保障。习近平强调，将疫情政治化、标签化，不利于国际合作，中俄应携手合作，共同维护全球公共卫生安全。

习近平强调，今年第一季度，中俄双边贸易额同比增长3.4%，这在世界经济整体下行背景下尤其难能可贵。中俄双方要探讨在常态化疫情防控中采取灵活多样的新合作方式，推动双边合作不断发展。相信经过疫情考验，中俄战略协作将更加坚韧强大，两国人民友谊必将历久弥坚。

普京表示，中国政府和中国人民团结一心，在防控新冠肺炎疫情方面取得重要成效，并正在向世界上很多国家抗击疫情提供支持和帮助。疫情发生以来，俄中两国始终团结合作，相互支持，体现了俄中关系的战略性和高水平。一些人试图在病毒源头问题上抹黑中方的做法不可接受。俄方愿继续同中方加强抗疫等各领域交流合作，密切在联合国等框架内沟通配合。

两国元首同意继续通过灵活多样方式保持密切交往。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 01 版）

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