新华社北京4月15日电 4月16日出版的第8期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器》。

文章强调，人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。当前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。只要我们同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天！

文章指出，病毒没有国界，疫情不分种族。任何国家都不能置身其外，独善其身。全人类只有共同努力，才能战而胜之。在经济全球化时代，这样的重大突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。在应对这场全球公共卫生危机的过程中，构建人类命运共同体的迫切性和重要性更加凸显。唯有团结协作、携手应对，国际社会才能战胜疫情，维护人类共同家园。

文章指出，中国秉持人类命运共同体理念，中国政府始终本着公开、透明、负责任态度，及时向世界卫生组织以及有关国家和地区通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同世卫组织和国际社会分享防控、治疗经验，积极开展抗疫国际合作，携手应对共同威胁和挑战，坚决维护中国人民生命安全和身体健康，坚决维护世界各国人民生命安全和身体健康。

文章指出，患难见真情，中方赞赏国际社会给予我们的宝贵理解和支持。在中方最困难的时候，国际社会许多成员给予中方真诚帮助和支持，我们会始终铭记并珍视这份友谊。中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族，中方始终在力所能及范围内为国际社会抗疫提供支持，共同维护全球公共卫生安全。

文章指出，公共卫生安全是人类面临的共同挑战，重大传染性疾病是全人类的敌人，需要各国携手应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情的强大合力。中方愿同世界卫生组织和国际社会一道，共同维护好地区和全球的公共卫生安全。第一，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战；第二，有效开展国际联防联控；第三，积极支持国际组织发挥作用；第四，加强国际宏观经济政策协调。

文章指出，中国及时采取果断有力措施，为抗击疫情付出了巨大牺牲。中国人民在疫情防控中展现的中国力量、中国精神、中国效率，中国展现的负责任大国形象，得到国际社会高度赞誉。国际社会普遍认为，中国在全面有力防控疫情的同时，积极主动同世卫组织和国际社会开展合作和信息交流，迅速分享部分毒株全基因组序列，研制成功快速检测试剂盒，不仅是在对中国人民生命安全和身体健康负责，也是在为世界公共卫生事业作贡献。

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 01 版）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)