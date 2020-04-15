习近平同芬兰总统尼尼斯托通电话

新华社北京4月14日电 国家主席习近平14日晚同芬兰总统尼尼斯托通电话。

习近平代表中国政府和中国人民，对芬兰政府和芬兰人民抗击新冠肺炎疫情表示诚挚慰问和坚定支持。习近平指出，人类是休戚与共的命运共同体。国际社会唯有凝聚合力，才能共克时艰、战胜疫情。中方愿同各国一道促进全球公共卫生事业发展。我们将优先恢复和提高医疗防疫物资产能，维护全球产业链供应链稳定，为国际抗疫合作和世界经济稳定作出贡献。

习近平强调，前不久，中方同包括芬方在内的欧洲国家举行了防疫工作视频会议。中方愿继续同芬方交流疫情防控经验，帮助芬方解决当前防疫物资短缺等困难。相信在你领导下，芬兰人民继续发扬坚韧不拔的“西苏”精神，一定能够战胜疫情。希望芬方高度重视并做好在芬兰中国公民特别是留学生的安全保障工作。相信通过共同抗疫，中芬友谊将得到深化。疫情过后，双方要尽快恢复各层级人员往来，挖掘释放科技创新、信息通信、生命科学等领域合作潜能，推动中芬面向未来的新型合作伙伴关系不断发展。

尼尼斯托表示，当前，芬兰面临严峻疫情，芬兰人民正付出艰苦努力，中方有关经验对我们非常有益。感谢中方在医疗防疫物资等方面给予的宝贵支持和帮助。芬方希望同中方加强合作，尽快战胜疫情。我完全赞同习近平主席提出的人类命运共同体理念，赞赏中方同世卫组织和欧洲国家开展良好合作，并在二十国集团框架内推动全球公共卫生安全合作。中国经济尽快恢复发展对世界至关重要。芬中关系很好，芬方将继续照顾好在芬中国公民。我希望同你共同努力，推动芬中关系继续向前发展。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 01 版）

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