习近平同吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫通电话

新华社北京4月14日电 国家主席习近平14日晚同吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫通电话。

习近平指出，新冠肺炎疫情在全球蔓延，给各国人民生命安全和身体健康带来巨大威胁。在中国疫情防控形势最艰难时刻，吉政府克服困难及时向中方提供医疗物资援助，吉社会各界通过不同形式声援中国抗疫斗争，留下很多暖心时刻。中国人民对吉尔吉斯斯坦人民有着兄弟般的友好情谊。中方对吉方目前遇到的困难感同身受，愿同吉尔吉斯斯坦人民并肩抗疫，继续向吉方提供力所能及的帮助，分享防控经验和诊疗方案，尽快派遣医疗专家。相信在你领导下，吉方一定能够尽快战胜疫情。

习近平强调，中吉是山水相连的友好邻邦和全面战略伙伴。中方愿同吉方一道，秉持人类命运共同体理念，在双边层面和上海合作组织等多边框架内加强团结、协调、合作，同舟共济、守望相助，为维护公共卫生安全、恢复世界经济增长作出积极贡献。双方要加大在涉及彼此核心利益问题上的相互支持，推进共建“一带一路”，深化各领域合作，推动两国全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

热恩别科夫表示，中方在抗击疫情方面取得重大阶段性成果，为全球抗疫斗争提供巨大支持并发挥引领作用，吉方表示由衷钦佩。这次疫情再次凸显了践行您提出的人类命运共同体理念的紧迫性、现实性、时代性。感谢中方关心照顾在华吉尔吉斯公民，并及时为吉尔吉斯斯坦抗击疫情给予宝贵支持和帮助。吉尔吉斯斯坦永远是中国人民最可信赖的好朋友、好伙伴。吉方愿同中方深化农业等各领域合作，共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 01 版）

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