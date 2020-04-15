习近平同塞尔维亚总统武契奇通电话

新华社北京4月14日电 国家主席习近平14日晚同塞尔维亚总统武契奇通电话。

习近平指出，中塞关系是最深厚的国与国关系。面对新冠肺炎疫情的考验，两国再次以实际行动体现了亲如手足的兄弟之情和肝胆相照的朋友之义。中方对当前塞尔维亚人民面临的疫情威胁感同身受，已向塞方提供急需的医疗防护物资，派出高水平医疗专家组。中方将继续为塞方抗疫提供帮助和支持。相信在你坚强领导下，英勇无畏的塞尔维亚人民一定能够早日战胜疫情。

习近平强调，中塞深厚、特殊的友谊是用鲜血和意志铸就的，无论什么风险挑战，只会将中塞铁杆情谊淬炼得更加坚不可摧。中方愿同塞方一道，坚定捍卫国际道义，推动国际社会同舟共济、团结合作。相信经过共同抗疫的考验，中塞全面战略伙伴关系将迎来更美好的未来。祝中塞友谊万古长青！

武契奇表示，中方已经控制住疫情，我由衷感到高兴。在塞尔维亚人民处在困难的时候，中方施以援手，特别是中方医疗专家组为塞方防控疫情提供了很大支持和帮助，我们会永远铭记。中国给予塞尔维亚人民战胜疫情的希望。无论遇到什么困难和挑战，塞尔维亚人民永远是中国人民的真诚可靠的铁杆朋友。塞方将尽力照顾好在塞中国公民。我愿同习近平主席继续保持密切交往。塞中友谊万岁！

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 01 版）

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