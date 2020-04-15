在东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议上的讲话

尊敬的阮春福总理，

各位同事：

很高兴通过视频同大家见面。在这个全球抗击新冠肺炎疫情的特殊时刻，召开此次特别会议正当其时。感谢阮春福总理为筹备会议所做大量工作。

当前疫情已波及200多个国家和地区，世界人民生命安全和健康受到重大威胁，世界经济遭遇严重冲击，供给需求两端同时萎缩，金融市场大幅震荡，贸易投资明显下滑。社会治理危机、人道危机风险上升，粮食危机隐忧浮现。疫情形势比预想的更加严峻，对所有国家都是一场重大考验。

在前不久举行的二十国集团领导人特别峰会上，习近平主席倡导国际社会坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作。东盟与中日韩（10+3）是近邻，我们有门类齐全、优势互补的产业链和分工体系，有合作应对危机的宝贵经验和应急机制。从防控疫情角度讲，我们命运与共；从维护经济发展角度看，我们利益攸关。当前形势下，我们应当增强命运共同体意识，凝聚共同意志和力量，拿出更大决心和行动，密切协调配合，发出东亚国家风雨同舟、守望相助的信号，提振地区和国际社会的信心，争取东亚地区早日战胜疫情。

面对突如其来的疫情，中国政府始终坚持以人民为中心，把人民的生命安全和身体健康放在首位，坚持坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚持公开透明。经过全国上下和广大人民群众艰苦努力，目前中国国内疫情防控取得重要阶段性成效，经济社会秩序正在加快恢复。我们出台了大规模阶段性减税降费政策，减轻企业负担，带动消费增长，促进新业态发展。我们将坚定不移扩大改革开放，加大财政货币政策调节力度，推动经济和社会发展。下阶段，我们将针对关键环节和风险点继续做好疫情防控，努力防止反弹，不会掉以轻心。我们不会忘记，在中方最困难的时候，地区国家给予了我们真诚的帮助。疫情面前，世界各国命运与共、休戚相关，没有一个国家可以独善其身。我愿就10+3抗击疫情合作提出几点倡议：

一是全力加强防控合作，提升公共卫生水平。保护和拯救生命是第一位的。我们应当像对待本国公民一样，保护好各国侨民包括留学生的健康安全。密切各国卫生、海关、交通、移民等部门之间的协调配合，探讨建立通畅的联络机制，就疫情信息、防控措施、出入境人员管理等进行密切沟通，形成防控合力，遏制疫情蔓延。分享诊疗经验，共享科研数据和信息，积极开展药物、疫苗等研发合作。各方应当就医疗物资的生产、需求和供给保持协调，为商业采购相互提供便利。中方愿通过无偿援助和商业渠道，向东盟国家提供力所能及的支持和帮助，并愿继续根据需要向东盟国家派遣医疗专家组。中国社会有关方面也在积极筹措资源，愿为有需要的东盟国家提供抗击疫情和人道主义援助。中方支持东盟设立抗击疫情特别基金，将通过中国—东盟合作基金和10+3合作基金等渠道提供必要支持，使其发挥更大作用。建议建立10+3应急医疗物资储备中心，立足当前，着眼长远，提高响应效率，加强物资保障。开展公共卫生突发事件应对桌面演练，用好10+3合作基金，实施更多公共卫生培训项目。我们应当支持世界卫生组织在全球疫情防控中发挥领导作用，加强同世卫组织的协调合作，共同维护好地区和全球的公共卫生安全。

二是努力恢复经济发展，推进区域经济一体化。我们要发挥10+3国家互补性强、经贸往来密切、产业结构完整、利益深度融合等优势，进一步减免关税、取消壁垒、畅通贸易、促进投资，相互开放市场，尽快恢复东亚经济增长。建议在确保防控要求前提下，积极考虑为重要和急需的商务、物流、生产和技术服务人员往来开设“快捷通道”。中国同韩国、新加坡正在通过双边渠道就此进行积极探讨，希望这一安排能够逐步拓展至其他有需要的国家。相信这将有利于在不放松疫情防控的同时，维持必要的人流物流，稳定产业链供应链。我们要开展强化10+3产业链供应链合作的联合研究，加固薄弱环节，增强抗压能力。在健康医疗、智能制造、大数据、5G等领域开展合作，打造新的经济增长点。我们还要争取如期签署“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP），加快中日韩自贸区谈判，实现更高水平的区域经济一体化。

三是着力密切政策协调，抵御各类风险挑战。10+3机制曾为应对亚洲金融危机和国际金融危机发挥积极作用。面对疫情对金融市场造成冲击，我们有信心能够应对金融风险挑战，为本地区提供稳定力量。进一步扩大本币在区域贸易投资中的使用，完善货币互换网络。发挥清迈倡议多边化、10+3宏观经济研究办公室（AMRO）等机制的作用，做好应对危机准备。支持世界银行、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行等多边金融机构紧急行动起来，保持市场流动性充裕。中方愿在亚行中国减贫与区域合作基金中指定1000万美元，专门用于区域抗击疫情项目。欢迎亚投行提议设立初期规模为50亿美元的恢复基金。本地区是世界粮食主产区之一，人口超过世界的四分之一，且地区国家多为发展中国家，保证粮食安全至关重要。要发挥好10+3大米紧急储备等机制的作用，加强各国协作，保障本地区粮食供给和市场安全，防止出现粮食危机。

病毒是人类共同的敌人。面对疫情，团结一致、共迎挑战，是大义；通力合作、和衷共济，是正道。中国人民将坚定不移同东亚人民、同世界人民站在一起，共担风雨、共克时艰。相信我们一定能够共同战胜疫情，恢复地区经济活力，推动世界实现繁荣稳定！

谢谢大家。

（新华社北京4月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 02 版）

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