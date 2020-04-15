李克强出席东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议

4月14日，国务院总理李克强在北京出席东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议。此次会议以视频方式举行。

新华社记者 王 晔摄

本报北京4月14日电 （记者张慧中）国务院总理李克强14日下午在北京出席东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议。东盟十国领导人、韩国总统文在寅、日本首相安倍晋三以及世界卫生组织总干事谭德塞、东盟秘书长林玉辉出席。越南总理阮春福主持会议。

李克强在发言中表示，当前新冠肺炎疫情已波及200多个国家和地区，世界人民生命安全和健康受到重大威胁，世界经济遭遇严重冲击。在前不久举行的二十国集团领导人特别峰会上，习近平主席倡导国际社会坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作。东盟与中日韩应当增强命运共同体意识，发出风雨同舟、守望相助的信号，争取东亚地区早日战胜疫情。

李克强指出，中国政府始终坚持以人民为中心，坚持坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚持公开透明，疫情防控取得重要阶段性成效，经济社会秩序正在加快恢复。下阶段，我们将继续做好疫情防控，努力防止反弹，不会掉以轻心。疫情面前，世界各国命运与共、休戚相关，没有一个国家可以独善其身。

李克强就10+3抗击疫情合作提出以下倡议：

一是全力加强防控合作，提升公共卫生水平。密切各国协调配合，遏制疫情蔓延。中方愿继续通过无偿援助和商业渠道向东盟国家提供力所能及的帮助。建议建立10+3应急医疗物资储备中心。支持世卫组织发挥领导作用，共同维护地区和全球公共卫生安全。

二是努力恢复经济发展，推进区域经济一体化。进一步减免关税、取消壁垒、畅通贸易、促进投资，相互开放市场。维持必要的人流物流，稳定产业链供应链。争取年内如期签署“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP），实现更高水平的区域经济一体化。

三是着力密切政策协调，抵御各类风险挑战。我们有信心能够应对金融风险挑战，为本地区提供稳定力量。发挥清迈倡议多边化等机制作用，支持多边金融机构保持市场流动性充裕。保障好本地区粮食供给和市场安全。

李克强强调，病毒是人类共同的敌人。中国人民将坚定不移同东亚人民、同世界人民站在一起，共担风雨、共克时艰。相信我们一定能够共同战胜疫情。（全文另发）

与会各方表示，面对疫情带来的空前挑战，东盟与中日韩应秉持合作传统，展现团结，共迎挑战。加强经验交流和信息共享，开展药物、疫苗研发合作，推进地区防控机制化。加强宏观经济政策协调，确保产业链供应链畅通，逐步恢复社会和经济秩序，稳定市场信心，争取年内达成RCEP。相信战胜疫情后，东盟与中日韩关系与合作将进一步深化。

此次会议以视频方式举行。会后发表了《东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议联合声明》。

王毅、何立峰出席会议。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 02 版）

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