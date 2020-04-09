习近平同土耳其总统埃尔多安通电话

新华社北京4月8日电 国家主席习近平8日晚同土耳其总统埃尔多安通电话。

习近平指出，当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，土耳其也面临严峻挑战，我代表中国政府和中国人民向土耳其政府和土耳其人民表示诚挚慰问和坚定支持。经过艰苦卓绝努力，中国人民刚刚度过了最困难时期，正在加快恢复生产生活秩序。我们重视提高医疗防疫物资生产能力，努力为全球抗疫提供尽可能多的物资保障。中方已经向土方援助了一些抗疫物资，并安排两国医疗卫生专家进行视频交流，分享抗疫经验。中方愿根据土方需要继续为土方抗疫提供帮助，并为土方在华采购医疗物资提供协助和便利。相信在总统先生领导下，土耳其一定能够战胜疫情。

习近平强调，病毒没有国界，不分种族，国际社会只有形成合力，才能战而胜之。中土双方要密切合作，加强协调，落实二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会共识，共同为国际抗疫合作贡献力量。两国应该携手努力，增进政治互信，特别是在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，加强发展战略对接，深化各领域务实合作，推动双边关系再上新台阶。

埃尔多安表示，抗击新冠肺炎疫情是人类正在面临的共同战争。中国人民经过英勇努力，战胜了疫情，为世界树立了榜样。中国全力为世界生产提供医疗抗疫物资，使世界深受鼓舞。土中两国人民相互支持，彼此友谊历久弥坚。感谢中方为土方抗击疫情提供支持，并为土方在华采购医疗物资提供便利。土方希望同中方加强贸易、金融、航空等领域务实合作。祝愿疫情过后中国更加繁荣、人民更加幸福。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 01 版）

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