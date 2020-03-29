国际观察：携手战“疫”丰富国际抗疫斗争工具箱

3月26日，国家主席习近平在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表题为《携手抗疫 共克时艰》的重要讲话，受到广泛关注。

习主席的讲话凸显，中国是人类命运共同体理念的倡议者和践行者。

中国疫情防控措施取得积极成效，国内的疫情防控形势持续向好。中方的努力为全世界抗击疫情付出巨大牺牲，赢得宝贵时间，作出重要贡献。当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发，持续蔓延扩散，中国以实际行动推动国际合作，与其他国家协力开展抗疫斗争。

从具体行动看，中国发布了7版新冠肺炎诊疗方案、6版防控方案。中国与世界上100多个国家和多个国际组织举行专家视频会，从新冠肺炎疫情的流行病学特征、防控策略、临床诊治、密接追踪等各个方面分享中方的经验作法，为外国同行提出建议。中国还在力所能及情况下，向其他国家提供急需的医疗物资，派遣专家团队。

习主席在G20特别峰会上再次强调，中国将继续为维护全球公共卫生安全提供公共产品。

在中国进行疫情防控的艰难时刻，国际社会许多成员给予中方真诚帮助和支持。中国珍视并铭记友谊，更坚信只有同舟共济才能共克时艰。

习主席倡议有效开展国际联防联控。中方已经建立新冠肺炎疫情防控网上知识中心，向所有国家开放。中国促进各国共同合作，加快药物、疫苗、检测等方面科研攻关。中国认为，应探讨建立区域公共卫生应急联络机制，提高突发公共卫生事件应急响应速度。

疫情仍在蔓延，世界面临严峻考验。联合国秘书长曾发出警告，如果放任病毒像野火一样传播，尤其在世界上最脆弱的地区，将导致数以百万计的人死亡。习主席在G20峰会上提出，要携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力。

习主席讲话指出，要协调应对健康危机和经济危机。

疫情对全球生产和需求造成全面冲击，也对全球产业链构成挑战。控制疫情蔓延态势才能巩固各国信心并稳定世界经济。同时，各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退。

G20是全球危机应对和经济治理的重要平台。这一平台包括了主要的发达经济体和新兴市场国家，曾在应对2008年国际金融危机过程中发挥重要作用。

中国始终在G20框架下发挥中国智慧，贡献中国经验。中国将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品，支持国际战“疫”行动。中国也将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。

同时，中国呼吁G20成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，发出有力信号，提振世界经济复苏士气。应该制定G20行动计划，并就抗疫宏观政策协调及时作出必要的机制性沟通和安排。

中国秉持人类命运共同体理念，丰富国际抗疫斗争的工具箱。中国致力于推动G20发挥更加积极作用，支持全人类彻底战胜疫情并实现共同发展。（作者是中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

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