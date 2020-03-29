推动国际社会加强抗疫协调合作——多国人士欢迎二十国集团领导人特别峰会取得重要成果

新华社北京3月28日电 综合新华社驻外记者报道：二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会26日举行，取得重要成果。多国人士接受新华社记者采访时表示，峰会释放出二十国集团成员团结一致应对疫情挑战、维护世界经济稳定的积极信号，有助于推动国际社会加强协调合作，携手抗击疫情。

国际劳工组织总干事盖伊·赖德表示，二十国集团坚定而明确承诺采取一切必要措施，应对这次全球性流行病对健康、社会和经济产生的多重影响，这是非常值得欢迎的第一步。现在是全球团结的时刻。二十国集团领导人作出全力保护民众和企业利益、保障工作和收入的决定十分重要。

法国前总理让-皮埃尔·拉法兰说，二十国集团领导人特别峰会成功举办凸显国际社会携手应对疫情的重要性，对于战胜疫情具有重要意义。二十国集团决定向全球经济注入巨额资金，并启动庞大而有力的经济计划，应对疫情对公共卫生和全球经济带来的冲击，这是坚持多边主义的有力信号。

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒阿齐兹·沙巴尼说，应对快速蔓延的疫情，国际社会迫切需要团结与协调。二十国集团领导人承诺加强合作、共享资源、稳定经济，体现了二十国集团在应对全球挑战时的担当，这有助于凝聚国际社会力量。

印度尼赫鲁大学国际关系学院教授斯瓦兰·辛格认为，除了表现出团结和共同解决危机的决心外，二十国集团成员之间的协调合作将最大程度减少资源浪费和重复劳动，提高工作效率。二十国集团成员根据需要协调复工复产，有利于推动世界经济早日复苏。

韩国成均馆大学成均中国研究所所长李熙玉认为，此次二十国集团领导人特别峰会为各国协调行动、加强抗疫合作提供了宝贵机会。各国应该抓住机遇，推动建立全球防疫体系。此外，各国还应借此机会探索经济发展模式创新，如推动“智慧城市”建设等创新方案，携手促进全球经济增长。

日本东洋园大学教授朱建荣认为，各国需要加强政策协调与合作，降低疫情对全球产业链的冲击。此外，国际社会应该努力转危为机，在共同应对疫情过程中形成有效的政府间合作机制，如在信息共享、物资存储、运输支援等方面建立协调机构，应对未来可能的危机和挑战。

土耳其外交政策研究所所长侯赛因·巴哲认为，突如其来的疫情为各国提供了抛弃分歧、维护团结、共克时艰的机会。二十国集团是一个朝着共同方向提出想法和解决方案的机制，有能力在全球范围内推动国际合作以应对疫情。（参与记者：凌馨、徐永春、涂一帆、胡晓明、陆睿、杨汀、姜俏梅、郑思远、施洋）

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