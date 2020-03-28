李克强分别同克罗地亚总理、奥地利总理通电话

新华社北京3月27日电 国务院总理李克强3月27日晚应约同欧盟轮值主席国克罗地亚总理普连科维奇通电话。

李克强首先对克罗地亚发生新冠肺炎疫情表示慰问。他指出，经过全国上下和广大人民群众艰苦努力，中国疫情防控取得阶段性重要成效。当前疫情正在世界范围内蔓延，已成为全球性挑战，任何国家都无法独善其身，国际社会应当加强合作、共同应对。中方愿为克方抗击疫情提供力所能及的支持，为克方通过商业渠道从中国采购医疗物资提供便利。希望克方为参与克重大项目建设的中方工程技术人员，以及在克工作生活的中国公民的安全和生活便利提供有力保障。

李克强表示，中方积极支持克罗地亚作为欧盟轮值主席国倡议召开欧盟—中国卫生部长视频会议，愿同包括克方在内的欧盟国家积极开展国际合作，交流分享防控和治疗经验。

普连科维奇对中国抗击新冠肺炎疫情作出的艰苦努力表示赞赏。他说，当前疫情在克罗地亚蔓延，希望在防疫物资和设备采购方面得到中方支持。克中两国合作项目持续顺利推进，相信疫情之后将迎来更多务实合作成果。克罗地亚作为欧盟轮值主席国，致力于推进欧中合作，将尽快召开欧盟—中国卫生部长视频会议，交流经验，携手共同抗击疫情。

王毅、何立峰参加上述活动。

新华社北京3月27日电 国务院总理李克强3月27日晚应约同奥地利总理库尔茨通电话。

李克强表示，当中国人民处在抗击新冠肺炎疫情的艰难时期，奥地利政府和人民给予了宝贵支持和帮助。目前疫情在奥地利快速蔓延，中方坚定支持奥方抗击疫情的努力，愿提供力所能及的帮助，继续为奥方在华采购和运输医疗物资提供便利。希望奥方切实保障在奥中国公民包括留学生的安全和生活便利。

库尔茨表示，奥方对中国抗击新冠肺炎疫情取得的成效印象深刻。奥中是好朋友。当前奥方疫情防控面临严峻挑战，仍需采购必要的医疗物资和设备，希中方继续提供帮助。

何立峰参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2020年03月28日 02 版）

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