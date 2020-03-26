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习近平在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上发表重要讲话

2020年03月26日21:47  来源：新华网
 

　　新华网北京3月26日电　国家主席习近平26日晚在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会。习近平强调，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

　　习近平强调，国际社会应该加紧行动起来，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战，遏制疫情蔓延势头。中方秉持人类命运共同体理念，愿同有关国家分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。

　　习近平强调，在中方最困难的时候，国际社会许多成员给予中方真诚帮助和支持，我们会始终铭记并珍视这份友谊。

　　习近平强调，病毒无国界，疫情是我们的共同敌人。各国必须携手拉起最严密的联防联控网络。中方已经建立新冠肺炎疫情防控网上知识中心，向所有国家开放。

　　习近平强调，中方支持世界卫生组织发挥领导作用，制定科学合理防控措施，尽力阻止疫情跨境传播。二十国集团应加强疫情防控信息共享，推广全面系统有效的防控指南，适时举办全球公共卫生安全高级别会议。中国将同各国一道，加大对相关国际和地区组织的支持力度。

　　习近平指出，中国将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。

　　习近平强调，疫情对全球生产和需求造成全面冲击，各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退。要实施有力有效的财政和货币政策，加强金融监管协调，共同维护全球产业链供应链稳定。

　　习近平呼吁，二十国集团成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，发出有力信号，提振世界经济复苏士气。

(责编：于洋、杨牧)
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