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外交习语 | 关于全球战“疫”，习近平传递最新信息

2020年03月18日22:46  来源：新华社
 

　　▲ 3月17日，国家主席习近平在北京人民大会堂同巴基斯坦总统阿尔维会谈。（新华社记者 翟健岚 摄）

　　3月17日，在人民大会堂，习近平主席同来访的巴基斯坦总统阿尔维举行会谈。

　　这是阿尔维2018年9月就任总统以来首次访华。此行的主要目的，是就抗击新冠肺炎疫情向“铁杆兄弟”中国表达支持。

　　就全球战“疫”，习近平主席在会谈中有一段重要论述——

　　当前，疫情正在全球多点暴发。各国应该同舟共济、携手抗疫。中方始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任态度，及时发布疫情信息，分享防控、诊疗经验。中方愿为防止疫情在世界范围内扩散蔓延作出更多贡献，将继续向巴方提供支持和帮助。

　　这段讲话，包含一个重要判断、一项重大倡议、一份郑重承诺，传递出中方同国际社会携手抗疫的最新信息。

　　（1）判断：疫情正在全球多点暴发

　　世界卫生组织17日公布的数据显示，中国以外新冠肺炎确诊病例达到97996例，较前一日增加11487例。

　　中国国内疫情防控形势持续向好，但是疫情在世界上其他地方多点暴发，是当前全球疫情形势的显著特点。

　　习近平主席近期一系列外交行动，也正是对形势变化作出的积极回应——

　　分别向意大利总统马塔雷拉、伊朗总统鲁哈尼、韩国总统文在寅、欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩致慰问电，同意大利总理孔特、西班牙首相桑切斯等通电话，表达诚挚慰问和支持。

　　这些国家和地区，都是目前疫情比较严重的地方。

　　此前，在中国疫情形势严峻时刻，170多个国家领导人、40多个国际和地区组织负责人向中方表示慰问和支持。

　　作为首个受疫情严重影响的国家，中国对各国面临的困难感同身受。

　　（2）倡议：各国应该同舟共济、携手抗疫

　　新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席多次强调团结合作的重要性。现在疫情形势发生变化，他再次指出“各国应该同舟共济、携手抗疫”，有着很强的现实针对性。

　　毋庸讳言，在中国国内疫情形势严峻、国际社会慷慨相助的时候，也有少数人隔岸观火，甚至落井下石。对此，阿尔维总统在会谈中对习近平主席明确表示：个别势力企图利用疫情“污名化”和孤立中国的做法不得人心，不会得逞。

　　在中国的众多伙伴关系中，同巴基斯坦的“全天候战略合作伙伴关系”是独一无二的。中国民间也常以“巴铁”之称指代巴基斯坦。

　　前有巴基斯坦在关键时刻拿出全国医院库存口罩支援中国抗疫，现有中国为巴基斯坦治蝗提供有力帮助，中巴之间这种友好密切互动，为各国在困难面前同舟共济、守望相助作出了典范。

　　▲ 3月17日，国家主席习近平在北京人民大会堂同巴基斯坦总统阿尔维会谈。（新华社记者 翟健岚 摄）

　　（3）承诺：为防止疫情在世界范围内扩散蔓延作出更多贡献

　　在习近平主席亲自指挥部署下，中国举全国之力打响疫情防控人民战争、总体战、阻击战，取得显著成效。正如世界卫生组织所评价的，中国的行动不仅是在保护中国人民，也为世界争取了宝贵时间。

　　当前，疫情在全球多点暴发之际，习近平主席表示，“中方愿为防止疫情在世界范围内扩散蔓延作出更多贡献”，展现出一个负责任大国的道义和担当。

　　支援全球抗疫，中国行动实实在在。派遣专家、交流经验、共享方案、捐赠物资、联合研发……中国以一个又一个“硬核”举措践行自己的承诺。

　　3月12日，在同联合国秘书长古特雷斯通电话时，习近平主席指出，新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。在经济全球化时代，这样的重大突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。

　　这是对时代问题的深刻洞察、对人类未来的深入思考。

　　新冠肺炎疫情对全人类都是一场大考。如何应对？未来各国面对重大突发事件又当如何？

　　“国际社会必须树立人类命运共同体意识，守望相助，携手应对风险挑战，共建美好地球家园。”这是习近平主席给出的中国方案。

　　出品人：赵承

　　策划：霍小光

　　监制：刘华、何雨欣、雷敏

　　记者：杨依军、马卓言

　　摄影：翟健岚

　　视觉：张惠慧

　　新华社国内部 出品

(责编：燕勐、杨牧)
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