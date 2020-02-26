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应有尽有 马尔代夫令人向往的经典岛屿度假村

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马尔代夫是热爱阳光、蜜月旅行和任何希望在经典岛屿度假的人的理想目的地。

但是，应该选择马尔代夫的哪个岛屿呢？在众多的岛屿上有100多个度假村，其中大多数度假村的风格和设施都完全不同。

那就看看这里的假日风格，选择最理想的度假胜地吧。

Mirihi

无需穿鞋：Mirihi拥有豪华奢华的感觉，没有机械水上运动，没有电视，房间内只有有限的Wi-Fi。

极简主义的风格，逃离现实。Mirihi恪守“不穿鞋、无信息”的精神，来保持岛屿的平和，从海滩到床上都散发着一种安静的感觉。岛屿距首都马累机场仅30分钟水上飞机的路程。

Mirihi的奢华包括拥有39座高跷别墅，没有机械水上运动，房间没有电视，仅有有限的Wi-Fi，更重要的是这里只有当地的信息。由于没有游泳池，客人需要到海水中与大自然融为一体。

铺满沙子的餐厅提供丰盛的自助餐，包括国际特色菜和海鲜，还有300种葡萄酒可供选择。

南阿里环礁（South Ari Atoll）的潜水是马尔代夫最好的潜水之一。度假村附近有40多个潜水地点，还有一个珊瑚礁，在晚上可以看到发光的浮游生物云层照亮的珊瑚礁。

Mirihi没有游泳池，所以你不得不在海中与大自然密切接触。

Anantara Kihavah

Anantara Kihavah是情侣的理想之选，选这要归功于水疗泳池别墅给客人提供的无限享受，让你度过难忘的时光。这里对细节的重视至高无上，甚至你自行车的木匾上都刻有你的名字，客人都觉得这是一座有灵魂的岛屿。

水上别墅设有玻璃底浴缸，你在洗澡时还可以看到鱼。但最终的享受却是豪华的水疗泳池别墅，它有一个更大的游泳池、私人花园和私人套房。

从在私人泳池中享用早餐开始新的一天，一个漂浮的托盘上是鸡蛋并配有新鲜的松露。还有其他选择，包括水下美食餐厅和酒窖，在这里你可以观赏周围海洋的无尽美景。也有西班牙小吃和日落观看点，一家日式餐厅和一间亚洲餐厅，还有一个精美的表演厨房。还可以参观有机菜园，厨师们在那里采摘草药，并提供大量的薄荷和芦荟，可以带回别墅。

到了晚上，光污染降至最低，呈现繁星点点的天空，可以到拥有超强大望远镜的屋顶Sky Bar观看。 

Amilla Fushi

在充满迈阿密风情的Amilla Fushi观赏令人叹为观止的日落。

Amilla Fushi拥有一居室到八居室住宿客房，周围是充满活力的礁石，无限制的水上运动及童俱乐部适合各种家庭旅行者。

充满迈阿密风情，这里拥有迷人的粉刷别墅和一排排自行车。每个人都会喜欢树顶泳池别墅（Treetop Pool Villas），位于高40英尺树冠处，有两间卧室。

你可以在12个用餐选择中尽情享受美食，这些美食就在马尔代夫最大的游泳池之一附近。从炸鱼、薯条到从炒锅，你能得到任何新鲜的食物。对于精致的晚餐，还可选择日本餐厅。

在Amilla Fushi，经验丰富的浮潜者可以直接从海滩到达著名的潜水点蓝洞（Blue Hole），而在世界最大的鲸鲨群所在地哈尼法鲁湾（Hanifaru Bay）可以选择浮潜。

Joali

在Joali度假胜地设有无边泳池水上别墅，是一个有情调的梦幻岛。

Joali是一个有情调的梦幻岛，在这里你可以在阴凉的吊床上打瞌睡、和鱼一起放松畅游。在一个完美的时刻，去附近的环礁潜水，或者参加传统的日光旅行，然后浸入马尔代夫的日落。

将近1000名大师级工匠将这座小岛变成了一颗星星。每栋别墅都有一名管家服务，他们会安排从白天潜水到烛光晚餐的一切事情。所有别墅均设有无边泳池和原创艺术品。浴室的浴缸足够大，可以容纳两个人。

在别墅中享用早餐，然后在海滩上赤脚享用午餐，也可以在以地中海为主题的贝利尼餐厅（Bellinis）或是水上日本料理餐厅Saoke中的星空下用餐，这里的传统寿司和黑芝麻冰淇淋令人愉悦。

Joali度假胜地的宽大浴室，配备可容纳两个人的大型独立浴缸。

Cheval Blanc Randheli

Cheval Blanc Randheli拥有45座豪华泳池别墅和一个专用健康养生岛，包罗万象。它是努努环礁（Noonu Atoll)的一部分，位于马累以北40分钟路程处，是珊瑚礁浮潜、白天或夜晚潜水探险、钓鱼冒险和日落巡游的理想之地。

富丽堂皇的水上和海滩两旁的别墅，拥有高高的茅草屋顶，活力的黄色充满了设计师的感动。

这里有适合所有人的美食，尤其可以品尝到当地美味、亚洲天妇罗以及自制披萨。

水上运动，包括滑水、帆板、和独木舟。最近还新增了海上飞板、气垫板和喷气冲浪。对于网球迷来说，在邻近的马库兰杜岛（Maakurandhoo Island）上有网球俱乐部，在那里你还可以和一位前网球专业人士一起上一堂私人课，然后在对面的水疗馆放松肌肉。

Naladhu

Naladhu，传统精品度假胜地，以逃避现实的氛围而倍受青睐。从马累机场乘船仅需30分钟，容易到达。

这里拥有20座非常私人且颇具洞穴感风格的别墅，设有足够长的私人游泳池和秋千式的双人沙发床。宽敞的浴室配有下沉式浴缸和私人蒸汽浴室。

家庭式美食烹饪是特色。在起居室享用早餐，午餐可以到餐厅品尝泰国、日本或意大利等特色美食。

放松的简单感和礁石上24小时的海浪咆哮，是在Naladhu精致而美丽的享受。 

来源：人民网-国际频道  2020年02月26日18:02
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(责编：燕勐、杨牧)
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