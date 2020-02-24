受旅行禁令影响 中国留学生选择从泰国中转返澳

人民网悉尼2月24日电 近日，借学校迎新周时间，悉尼大学本科学生会组织了一场游行活动，反对澳大利亚政府针对中国游客和留学生出台的旅行禁令，及新冠肺炎疫情引发的种族歧视现象。

悉尼大学本科学生会组织反对歧视及旅行禁令的游行活动（摄影 梁淑怡）

2月1日，澳大利亚政府宣布采取临时入境限制措施，所有外国公民在中国大陆离境或中转后14日天内不得入境澳大利亚。该禁令在期满后又二度延期，并将每星期进行一次评估。

这项措施为中国留学生返澳入学带来巨大困难。为按时毕业，不少学生选择从其他国家中转，待满14天后再返澳。来自悉尼大学的沈寅峰就是第一批通过中转第三国成功返澳的中国留学生。

“当时心情是非常焦急的，原来想2月2号马上就能飞，没想到出了这样一个禁令，所以在当天晚上我就想要中转。”2月3日，沈寅峰选择独自一人飞往泰国。对于返澳中国留学生来说，泰国对中国开放落地签，且消费较为低廉，成为他们中转的首选。

沈寅峰称，虽然返澳行程一波三折，但在泰国期间，他真切感受到温暖和友善。“当我刚下飞机的时候，就看到有写了中文字样的海报，中泰一家亲，武汉加油，中国加油。这使我的焦虑感也有所缓解。”

除沈寅峰外，还有许多学生选择从泰国中转返澳。这些学生建立了微信群组，相互告知信息，互相鼓励。据一名成功从泰国返澳的留学生估算，赴泰中转留学生将近两三千人，其中已知悉尼大学的留学生便超过1500人。

据澳媒报道，限制措施导致约十万名中国留学生不能返澳，而选择从第三国中转返澳的只是少数。这一限制措施遭到不少质疑，悉尼大学本科学生会主席利亚姆·多诺霍认为，这一措施实为过度反应。“这将以多种方式影响澳大利亚，并对澳大利亚经济造成灾难性的影响。”（肖牧雪 梁淑怡 李思颖）

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