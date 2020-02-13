冬季也能轻松畅游 全球绝佳室内游泳池

热衷游泳的人，到达任何目的地后，头等大事就是寻找在哪里可以游泳。

也许你跳入过哥斯达黎加的瀑布，游过越南的湄公河三角洲，但随着冬天的来临，你需要寻找一些不那么狂野、更放松的地方。

从那些享有壮丽景色的温泉浴场到舒缓疗愈的水疗中心，这些壮观的室内游泳池是你美妙的选择。

智利Tierra Patagonia

欣赏美景：智利Tierra Patagonia酒店的游泳池可眺望托雷德裴恩国家公园（Torres de Paine）白雪皑皑的山脉 。

户外的所有奇观都能从室内悠闲而舒适的欣赏，没错，智利Tierra Patagonia酒店的游泳池是这地球上游泳的最佳场所之一。

游泳池俯瞰萨尔曼多湖（Lake Sarmiento），而锯齿状的托雷德裴恩国家公园（Torres de Paine）白雪皑皑的山脉形成了无与伦比的背景。

还可以看到野生动物，野兔和大羊驼在落地窗外奔跑。

游泳到远处，在夕阳西下的景色中喝酒。在南美这个神奇的角落，没有比这更好的方法来度过这悠闲而漫长的一天了。

维也纳Amalienbad

Amalienbad拥有拱形天花板和蜿蜒的楼梯，艺术装饰丰富，是世界上最壮观的公共泳池之一。

于1926年开放，为人们提供了更好的生活和休闲运动设施，成为欧洲最好的室内游泳池。

这里温暖的环境，使它已成为崇尚的冬季运动的绝佳选择。桑拿间的豪华壁画也格外令人印象深刻。

巴黎Parister

法国首都最时髦的酒店Parister内的游泳池，是一个单车道式的18米游泳池。

法国首都最时髦的Parister酒店有其最酷的游泳池。单车道式的18米长游泳池，周围是类似于海滩的聚会场所，你还会在这里发现更多轻松的沙滩设施，体验更精致的巴黎风情。

阳光透过玻璃天花板向下照射，如果想放松一下，可以使用土耳其浴室。

里面设有餐厅，鸡尾酒吧也是畅游之后的理想去处。

美国康卡斯特中心Four Seasons Philadelphia

四季酒店去年八月在费城开设分店。毫无疑问，费城四季酒店（Four Seasons Philadelphia）的突出特点是位于57楼的无边泳池，享有整个城市的无尽美景。

在你花了一天时间参观了费城艺术博物馆（Philadelphia Museum of Art）和独立纪念馆（Independence Hall）之后，这里便是你游泳放松、尽览这座历史古城无穷美景之处。

约克郡Grantley Hall

Grantley Hall是约克郡哈罗盖特附近的二级保护豪宅，游泳池长18米。

Grantley Hall是约克郡哈罗盖特（Harrogate）附近一栋经过修复的二级保护豪宅，对于寻求惬意周末假期的任何人来说，它都值得推荐。

美丽的受英国文化遗产保护的日式花园和帕拉第奥风格的房屋十分诱人，泳池也是这个酒店真正令人惊叹的。

泳池有18米长，足够人们进行畅快的锻炼。而且，内部的三格拉斯温泉疗养浴场也是泳后放松身心的理想之地。

法国Novotel Thalassa Le Touquet

还没有勇气畅游大海？Novotel Thalassa Le Touquet酒店的游泳池就在法国北部的白沙海滩旁，享有无与伦比的海景。

室内的海水游泳池让你仿佛畅游在海洋中，而落地窗则可让你把海滩各处一览无余。

如果在冬季的暴风雨中悠闲地游泳，看着风拂过海浪，别有一番刺激体验。

爱尔兰马约郡Ashford Castle

爱尔兰 Ashford Castle城堡的游泳池室设有贝壳形吊灯和豪华的壁画。

爱尔兰马约郡的Ashford Castle城堡坐落在科里夫湖（Lough Corrib）岸边，是世界上最豪华的酒店泳池之一。

游泳池室装饰有贝壳形吊灯，壁画“生命之树”由南非艺术家Jane du Rand设计。

客人也可以选择坐下来，透过高高的窗户眺望整个海湾。

瑞士Ultima Gstaad

缓慢而柔和的游泳是放松身心的理想方法，瑞士高档度假胜地Ultima Gstaad的游泳池是个很好的选择。

黑色大理石、镂空青铜，华丽的装饰与豪华游轮上的装饰更为相似。

这里还有一个果汁吧，专为健康人士而设，酒店餐厅提供传统的瑞士餐饮。

东京Palace Hotel

Palace Hotel酒店的泳池可一览城市摩天大楼，是缓解你的时差或在探索日本首都一天之后放松身心的理想场所。在晴天，甚至可以看到富士山。

酒店还为客人提供了日本顶级游泳选手为时两个小时的培训课程。专业的游泳指导将使你像专业人士一样完成美妙的转弯。

加拿大Fairmont Banff Springs Hotel

Fairmont Banff Springs酒店的游泳池室内，设有拱形天花板和豪华休息厅。

华丽的Fairmont Banff Springs酒店被称为“落基山脉的城堡”，有130年历史，贯穿了加拿大的绝佳自然风光。

该地区的滑雪运动无与伦比，还拥有出色的美术馆和博物馆。

而酒店的泳池室更是与众不同，设有拱形天花板和豪华休息厅，如果你在山坡上徒步一天，这里是缓解关节酸痛的绝佳场所。

葡萄牙Douro41 Hotel and Spa

Douro41 Hotel and Spa位于美丽的波尔图市和杜罗河谷葡萄酒产区之间，河边的地理位置使其成为周末放松的极佳地点。

游泳池的高窗为游泳者提供了宽阔的远景，水面和周围群山之间形成安静的美景。

丹麦哥本哈根， Manon Les Suites

Manon Les Suites酒店的游泳池对于那些喜欢游泳而又不想被冻得发抖的人来说，是一个诱人的选择。

这个壮观的“丛林游泳池”位于酒店的中心，玻璃天花板使它充满了北欧热带天堂的气息。

得益于便利屋和出色的鸡尾酒，游泳者很快会忘记潮湿的丹麦天气。傍晚，池畔则变为现场音乐和DJ播放区。

(责编：燕勐、杨牧)