星级酒店的体验：全球最佳青年旅馆的魅力

旅行者通常不指望在经济实惠的青年旅馆中能找到游戏室、屋顶酒吧、传统烹饪课程或是免费徒步旅行，毕竟其费用仅为每晚2.70英镑左右，然而这些都是今年全球最佳青年旅馆所能提供的。

今年的Hoscars奖，在线预订平台Hostelworld评选出的年度最佳青年旅馆奖项，号称酒店业的奥斯卡，基于真实的大数据分析对全球的廉价青年旅馆进行评估，评审标准包括：整体客户体验、位置氛围、设施、安全性、性价比和清洁度等，此外，评委还会参考来自该网站110万客户的评论。

来自全球180个国家和地区的青年旅馆角逐奖项，对于青年旅馆爱好者来说有着很高的参考价值，开始计划下一次旅行吧。

欧洲最佳及气氛最佳旅馆，5 Terre Backpackers，意大利

5 Terre Backpackers旅馆，靠近意大利拉斯佩齐亚省郁郁葱葱的五渔村国家公园（Cinque Terre National Park）。

客人可以在此欣赏令人惊叹的山景、在餐厅和酒吧与旅行者们聊天，或者在露台和花园区放松身心。

这家旅馆甚至提供一日游，沿着美丽的里维埃拉（Riviera）航行，那里有遍布风景如画的村庄。

大洋洲最佳及位置最佳旅馆，Adventure Q2 Hostel，新西兰皇后镇

新西兰皇后镇的Adventure Q2 Hostel旅馆提供攀岩和蹦极跳等游览活动。

Adventure Q2 Hostel旅馆，旨在为客人提供新西兰皇后镇最好的住宿场所，提供远足、攀岩、Kawarau桥蹦极或是滑雪等游览活动。

旅馆甚至将为探险者提供功能全面的运动摄像机GoPro来捕捉他们的所有冒险经历。

旅行者还可以安排酒吧活动，对于那些寻求一个安静夜晚的人们，可以在休息室享受电影之夜和PS4游戏，喜欢美食的人，可以在露台烧烤。

北美最佳旅馆，Maya Papaya，危地马拉

传统的危地马拉早餐是Maya Papaya旅馆的亮点之一。

Maya Papaya旅馆位于危地马拉的安提瓜，距离圣卡塔利娜拱门（Santa Catalina Arch）仅几步之遥，距离Hobbitenango仅五英里。

客人可以在旅馆享用传统早餐，在酒吧小酌一杯，也可在休息室或花园区与其他旅行者聊天。

南美最佳旅馆，Mapatagonia Outdoor Hostel，智利巴拉斯港

Mapatagonia Outdoor Hostel旅馆，带有花园，是一栋拥有百年历史的房屋。

Mapatagonia Outdoor Hostel旅馆坐落在智利湖区（Chilean Lake District）的巴拉斯港（Puerto Varas）， 是一栋拥有100年历史的房屋，幸运的是，该房屋配有Wi-Fi和强力淋浴。

在进行漂流、皮划艇、骑自行车和登山等户外活动前，你可以先在旅馆宽敞的花园里放松休息，品尝美味的烧烤、享受日光浴。

非洲最佳旅馆，Rodamon Riad Marrakech Hostel，摩洛哥马拉喀什

Rodamo Riad Marrakech Hostel旅馆拥有一个漂亮的游泳池和中央庭院鸡尾酒吧。

Rodamon Riad Marrakech Hostel旅馆，距离美丽的马若雷勒花园（Majorelle Gardens）和繁华的德杰马广场（Djemaa El Fna Square）仅几步之遥。

旅馆有一个屋顶露台和酒吧，享有阿特拉斯山脉（Atlas Mountains）和库图比亚清真寺（Koutoubia Mosque）的景致，并设有餐厅和室内游泳池。

公共区域配有电视，游戏和笔记本电脑。

寻求真正摩洛哥体验的旅行者应该去看看。

英格兰最佳和伦敦最受欢迎旅馆，Hostel One Notting Hill，伦敦

Hostel One Notting Hill旅馆提供免费美味晚餐。

Hostel One Notting Hill旅馆，这座19世纪的建筑位于伦敦最美丽的街区之一的中心，附近有诺丁山集市（Portobello Market）、海德公园（Hyde Park）和肯辛顿宫（Kensington Palace）等旅游景点。

在探索历史悠久的都市后，旅行者们可以享用旅馆免费的美味晚餐，度过一个轻松的夜晚。

亚洲最佳旅馆，Cheerful Hoi An Hostel，越南会安

越南的Cheerful Hoi An Hostel旅馆位于古镇中心的位置。

Cheerful Hoi An Hostel旅馆 ，位于越南会安古镇的心脏地带，附近有会安历史博物馆，距离邦滩（Bang Beach）不到两英里。

客人可以以享用旅馆的当地美食来体验越南文化，甚至可以在花园里的工作人员那里学习当地语言。

最佳独行旅行者旅馆，360 Hostel Barcelona Arts&Culture，西班牙巴塞罗那

巴塞罗那360 Hostel Barcelona Arts&Culture旅馆提供阳光露台和蒸汽浴室。

360 Hostel Barcelona Arts＆Culture旅馆提供免费的旧城区徒步旅行活动，可以拍摄哥特式建筑的精美照片。

旅馆还提供真正的巴塞罗那风味美食以及免费小吃，以满足客人想要探索当地美食的胃口。

对于那些想要放松的人，这里有一个阳光露台，还有一个蒸气室。

客人还可以轻松地漫步于具有波西米亚风情的波恩区（El Born），探索精品店、特色餐厅和时尚酒吧。

(责编：崔越、杨牧)