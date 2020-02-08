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习近平同美国总统特朗普通电话

2020年02月08日08:44  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京2月7日电  国家主席习近平7日上午应约同美国总统特朗普通电话。

　　习近平强调，新冠肺炎疫情发生以来，中国政府和人民全力以赴抗击疫情。我们全国动员、全面部署、快速反应，采取了最全面、最严格的防控举措，打响了一场疫情防控的人民战争。有关工作正在逐步取得成效，我们完全有信心、有能力战胜疫情。中国经济长期向好发展的趋势不会改变。

　　习近平指出，中方不仅维护中国人民生命安全和身体健康，也维护世界人民生命安全和身体健康。我们本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织以及美国在内的有关国家和地区作了通报，并邀请世卫组织等相关专家前往武汉实地考察。中国是这次疫情防控的第一线。我们及时采取果断有力措施，得到世卫组织及许多国家充分肯定和高度评价。

　　习近平指出，中美就疫情防控保持着沟通。我赞赏总统先生多次积极评价中方防控工作，感谢美国社会各界提供物资捐助。流行性疾病需要各国合力应对。当前疫情防控处于关键阶段。世卫组织从专业角度多次呼吁，所有国家不要过度反应。希望美方冷静评估疫情，合理制定并调整应对举措。中美双方可保持沟通，加强协调，共同防控疫情。

　　特朗普表示，美国全力支持中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，愿派遣专家前往中国，并以其他各种方式向中方提供援助。中方在极短时间内就建成专门的收治医院，令人印象深刻，这充分展示了中方出色的组织和应对能力。相信在习近平主席领导下，中国人民毫无疑问一定能够取得抗击疫情的胜利。美方对中国经济的发展抱有信心。美方将本着冷静态度看待和应对疫情，愿通过双边和世卫组织渠道同中方保持沟通合作。

　　习近平强调，中美双方不久前签署了第一阶段经贸协议。中美达成这样的协议有利于中国，有利于美国，有利于世界和平繁荣。这充分说明，尽管中美存在一些分歧，但只要双方本着平等和相互尊重精神，总能通过对话磋商找到彼此都能接受的解决办法。希望美方同中方相向而行，认真落实两国元首达成的共识，坚持协调、合作、稳定的总基调，推动中美关系在新的一年沿着正确轨道向前发展。

　　特朗普表示，美国愿同中方一道努力落实好协议，共同推进两国关系。

　　两国元首同意，继续通过各种方式保持密切沟通。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月08日 01 版）

(责编：崔越、徐祥丽)
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