习近平同沙特国王萨勒曼通电话

新华社北京2月6日电 6日晚，国家主席习近平应约同沙特国王萨勒曼通电话。

习近平指出，在中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的关键时刻，国王陛下和沙方多次表示予以中方坚定支持，充分体现了中沙两国的真挚友谊和全面战略伙伴关系的高水平，我对此深表赞赏。中方愿同沙方相互支持彼此核心利益和重大关切，推动双边关系得到更大发展。

习近平强调，疫情发生以来，中方举国行动，全国上下一心，全力应对，采取了最彻底、最严格的防控举措，打响了一场疫情防控的人民战争。目前，我们的防控工作正在取得积极成效。中国有强大的动员能力，有应对公共卫生事件的丰富经验，有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。中方采取的强有力措施，不仅在对中国人民健康负责，同时也是对世界公共安全的巨大贡献。希望各国及时了解和遵从世界卫生组织关于旅行和卫生的指导意见。中方高度重视在华沙特人等所有外国公民的健康与安全，会继续采取有效措施，保障好他们的工作和生活条件。中方将继续本着公开、透明的态度，同包括沙特在内的各国一道，共同有效应对疫情，维护世界和地区公共卫生安全。

萨勒曼代表沙特政府和人民向中国正在进行的抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情斗争表示坚定支持，对疫情造成的损失向友好的中国人民表示慰问。萨勒曼表示，沙方高度赞赏中国政府为应对疫情采取的有力措施，相信中国一定会取得抗击疫情的胜利。沙方高度重视同中国的全面战略伙伴关系，在任何情况下都将同中方坚定地站在一起。在当前中国面临困难之际，沙方愿全力以赴，向中方抗击疫情提供支持和帮助。沙方期待同中方加强友好合作。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 01 版）

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