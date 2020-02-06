习近平会见柬埔寨首相洪森

2月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见柬埔寨首相洪森。

新华社记者 庞兴雷摄

本报北京2月5日电 （记者王远）国家主席习近平5日在人民大会堂会见柬埔寨首相洪森。

习近平指出，当前，中国政府和人民正在全力抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。患难见真情。在这个特殊时刻，柬埔寨人民同我们站在一起。西哈莫尼国王和莫尼列太后专门向我们表达慰问和支持，首相先生更是多次力挺中方，今天又特意来华访问，体现了牢不可破的中柬友谊和互信，诠释了患难与共这一中柬命运共同体的核心要义。中方对此深表赞赏。

习近平强调，中国党和政府本着对中国人民和国际社会高度负责的态度，采取了最彻底、最严格的防控举措。目前防控工作正在取得积极成效。中华民族是从艰难困苦中走过来的。中国有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。我们将继续本着公开、透明态度同包括柬埔寨在内的各国加强合作，共同有效应对疫情，维护全球和地区公共卫生安全。我们将像对待本国公民一样照顾好柬埔寨在华公民，包括留学生，保障他们的生活和健康。

习近平强调，新的一年，中方愿同柬方保持密切高层交往，落实好中柬命运共同体行动计划，把中柬关系再推上一个新的台阶。

洪森表示，我临时决定在此特殊时候来华，就是为了展示柬埔寨政府和人民对中国政府和人民抗击疫情的大力支持。在中国困难的时候，柬埔寨人民同中国人民坚定地站在一起，患难与共，共克时艰，是真正的“铁杆朋友”。感谢中方为在华的柬埔寨公民生活和健康给予的关心和保障，我希望通过此访给他们增强信心。面对疫情，有的国家采取了一些极端限制措施，这并不可取，比疫情更可怕的是恐慌本身。柬方将继续同中国开展正常合作和交往，致力于同中方一道构建柬中命运共同体。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 01 版）

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