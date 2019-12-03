习近平会见俄罗斯联邦安全会议秘书

12月2日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华出席中俄执法安全合作机制会议和中俄战略安全磋商的俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫。

新华社记者 李 涛摄

本报北京12月2日电 （记者赵成）国家主席习近平2日在人民大会堂会见来华出席中俄执法安全合作机制会议和中俄战略安全磋商的俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫。

习近平指出，今年中俄双方成功举办建交70周年庆祝活动，两国关系发展进入新时代。面对复杂多变的国际形势，中俄要更加紧密地站在一起，始终做真诚可靠的战略伙伴，给予彼此坚定有力的战略支持。

习近平强调，今年以来，美国等西方国家加大干涉中俄内部事务，威胁两国主权安全，阻碍两国经济社会发展。普京总统表示，这种做法大错特错，损人不利己，中方对此完全赞同。我坚信，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族前进的步伐，俄罗斯人民同样不会受外部干涉影响，也将继续坚定走自己的发展道路。中俄要继续利用好战略安全磋商和执法安全合作这两个平台，加强战略安全沟通，增进战略互信，维护好各自核心利益和两国共同安全，维护地区及世界和平稳定。

帕特鲁舍夫表示，俄中是具有战略意义的全面战略协作伙伴，目前两国各领域合作都达到前所未有的高水平。俄中关系牢不可破。当前美国奉行的一系列政策不仅损害俄中两国利益，也对整个国际体系和秩序造成消极影响。俄中在很多重大国际问题上立场相同或相似，双方应继续密切协调，维护俄中两国各自主权与安全，维护国际战略稳定，促进多极化和国际关系民主化，维护国际法和公正国际秩序。

杨洁篪、郭声琨、王毅等参加会见。

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