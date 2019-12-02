李克强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话

新华社北京12月1日电 国务院总理李克强12月1日晚应约同欧盟委员会新任主席冯德莱恩通电话。

李克强祝贺冯德莱恩履新，积极评价当前中国同欧盟关系的发展。李克强指出，中欧互为主要合作伙伴，都坚定维护多边主义和自由贸易。中方始终坚定支持欧洲一体化进程。中欧双方着眼广泛共同利益，加强战略沟通，深化全方位合作，有利于中欧，也有利于世界。

李克强表示，中国作为世界最大发展中国家，要实现现代化还有很长的路要走。我们将积极履行《巴黎协定》承诺，为应对气候变化做出艰苦卓绝的努力，在推进工业化、城镇化、农业现代化进程中持续改善环境，同包括欧方在内的国际社会一道共同应对气候变化。

李克强欢迎欧盟机构新一届领导人明年来华举行第22次中国－欧盟领导人会晤。

冯德莱恩表示，我在就任的当天就同总理先生通话，表明欧方对欧中关系的高度重视。明年对欧中关系发展具有里程碑意义，双方将有一系列重要高层交往。我期待明年赴华举行第22次欧盟－中国领导人会晤。欧中在可持续发展、投资协定谈判等问题上拥有广泛共同利益。新一届欧盟委员会把应对气候变化作为工作优先方向，高度赞赏中方为此所作努力，愿同中方加强在应对气候变化、世界贸易组织改革等问题上的合作，推动欧中关系持续向前发展。

王毅、何立峰参加上述活动。

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