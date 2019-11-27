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日本秋色 红叶正当时

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日本是个四季分明的国家，春有樱花，秋有红叶。每年秋季，日本气象协会会公布当年的“红叶前线”，也就是全国各地的红叶观赏时间表。北海道定山溪温泉、栃木县日光市、京都瑠璃光院、奈良鹿苑公园、富士山河口湖等都是有名的红叶胜地。

2019中国人游日本摄影大赛正在火热进行中，跟随这些投稿照片，一起领略日本秋季的魅力。百闻不如一见，明年秋天，去日本感受火红的秋色吧。

《令和元年秋》

作者：张宁馨

拍摄时间：2019年11月10日

拍摄地点：河口湖枫叶回廊

《定山溪枫情》

作者：郭延菁

拍摄时间：2018年10月

拍摄地点：北海道定山溪

《春日大社之秋》

作者：闪电

拍摄时间：2017年11月23日

拍摄地点：奈良春日大社

《东寺夜枫》

作者：闪电

拍摄时间：2017年11月24日

拍摄地点：京都东寺

《洞峰公园之秋》

作者：姚凌燕

拍摄时间：2017年11月5日

拍摄地点：日本筑波

《秋天的味道》

作者：Jan

拍摄时间：2019年10月

拍摄地点：日本福岛县五色沼

《红枫 》

作者：Olivia

拍摄时间：2018年11月15日

拍摄地点：河口湖

《晨》

作者：Jan

拍摄时间：2019年10月

拍摄地点：日本福岛县桧原湖

《北海道旧红砖厅舍的秋》

作者：姚天聪

拍摄时间：2017年11月

拍摄地点：北海道旧红砖厅舍

（图片均为2019中国人游日本摄影大赛投稿作品，转载请注明来源）

 

--关于大赛

作为日本国家旅游局“VISIT JAPAN”项目的重要组成部分，“2019 VISIT JAPAN中国人游日本摄影大赛”即日启动，欢迎大家晒出日本旅途中拍摄的美图、视频，投稿分享充满活力的日本万象。

本次大赛分摄影组和摄像组，征稿为期4个月，通过网络票选及专业评审，最终将从投稿作品中评选出14个优秀获奖作品，预计于2020年2月揭晓。我们还将通过网络媒体以及线下摄影展等形式，为优秀作品提供多元化的展示平台和分享渠道。佳能高端单反套机、松下智能家电、中日双人往返机票、酒店住宿券等豪华奖品整装待发，期待大家踊跃投稿！

--大赛官网：

  http://visitjapan-photocontest.people.cn/2019/GB/index.html

--参赛方式：

1.发送电子邮箱

邮箱地址：photo_rmw@163.com

2.上传投稿系统（仅限摄影作品，图片大小限10M以内）

投稿系统：http://h5.people.com.cn/japan_2019/

来源：人民网-日本频道  2019年11月27日13:38
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(责编：燕勐、杨牧)
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