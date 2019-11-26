习近平会见统一俄罗斯党代表团

11月25日，中共中央总书记、国家主席习近平在北京人民大会堂会见由党的最高委员会主席格雷兹洛夫率领的俄罗斯统一俄罗斯党代表团。

新华社记者 李 涛摄

本报北京11月25日电 （记者王远）中共中央总书记、国家主席习近平25日在人民大会堂会见由党的最高委员会主席格雷兹洛夫率领的俄罗斯统一俄罗斯党代表团。

习近平祝贺统一俄罗斯党成功举行第十九次代表大会，欢迎格雷兹洛夫率团来华参加中俄执政党对话机制第七次会议。习近平表示，今年是中俄建交70周年，我和普京总统共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，共同引领两国关系朝着守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢的目标和方向迈进。当前中俄双方形成有力战略支撑，对维护世界和平与发展具有重大战略意义。

习近平表示，中国共产党和统一俄罗斯党作为各自国家的执政党，肩负着推动新时代中俄关系取得更大发展的责任和使命。希望双方与会代表充分交流沟通，为深化中俄新时代全面战略协作、促进世界和平与繁荣贡献智慧和力量。

格雷兹洛夫祝贺中共十九届四中全会成功举行，感谢习近平会见统一俄罗斯党代表团，表示近年来俄中关系达到了前所未有的高水平，两国各领域互利合作蓬勃发展，在解决国际及地区热点问题中协同努力，取得良好成效。统一俄罗斯党愿与中国共产党加强交流合作，推动俄中新时代全面战略协作伙伴关系进一步发展。

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 01 版）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)