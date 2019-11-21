王岐山出席2019年创新经济论坛开幕式并致辞

人民网北京11月21日电（记者王远）国家副主席王岐山21日在北京出席2019年创新经济论坛开幕式并致辞。

王岐山表示，创新是引领发展的第一动力。人类文明史就是一部探索和创新史。今天，人类创造物质财富的能力空前强大，交流交往日益便捷密切，国际经济贸易空前繁荣，不同文明因地制宜、交流互鉴成为大趋势，人与自然相互依存、和谐共生成为新理念。同时，人类面对着诸多共同威胁，发展不平衡不充分问题凸显，保护主义、单边主义、民粹主义抬头，经济全球化出现逆流，国际秩序受到冲击。

王岐山指出，历史经验一再证明，面对困难和挑战，惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。只有敢于创新、勇于变革，才能把主动权牢牢掌握在自己手中。我们要认清潮流，以全人类命运与共的视野，科学理性地做出抉择。

王岐山强调，中华文明崇尚守正创新、和而不同，既在继承中不断发展，也在交流互鉴中融合创新。中国共产党把马克思主义基本原理同中国具体实践相结合，弘扬中华优秀传统文化，领导全国各族人民取得了伟大成就，走上了一条适合自己的中国特色社会主义道路。

王岐山指出，没有一个国家、一个民族的现代化是顺顺当当的。中国人民清楚自己有什么、要什么、准备付出什么。我们的每一步探索都会保持积极稳妥、冷静清醒，兼顾当下与长远，局部与全局，必要与可行。我们对自己选择的道路坚定不移，对实现中华民族伟大复兴的宏伟目标有信心、有耐心，更有决心。

王岐山表示，中国将一如既往坚持走和平发展道路。中国人民愿与世界人民一道，构建人类命运共同体，携手应对全球性挑战，共同承担促进世界和平发展、繁荣美丽的历史性责任，探索破解“治理赤字”的新途径、破解“信任赤字”的新办法、破解“和平赤字”的新思路和破解“发展赤字”的新办法。要维护以联合国为核心的国际体系，努力构建更加公正合理的全球治理体系。要平等坦诚、互商互谅、互敬互信、凝聚共识，做好自己的事。要秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，以协商谋和平、以合作促和平、以发展求和平。要聚焦发展这个根本，坚持创新驱动、协同联动、公平包容，打造开放共赢的合作模式和平衡普惠的发展模式，让世界各国人民共享经济全球化发展成果。

出席论坛期间，王岐山还会见了美国前财政部长保尔森等与会嘉宾。

创新经济论坛于2018年创立。600余位外国政府官员、前政要和中外企业家等出席本届论坛。

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