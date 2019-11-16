贯彻习近平主席重要讲话精神 凝聚止暴制乱强大社会力量

新华社香港11月15日电 中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室负责人15日就坚决贯彻落实习近平主席关于香港局势的重要讲话精神发表谈话。该负责人表示，当地时间11月14日，国家主席习近平在巴西利亚出席金砖国家领导人第十一次会晤时，就当前香港局势表明中国政府严正立场，明确提出“六个坚定”，为香港止暴制乱、恢复秩序指明了方向、提供了遵循。

这是习近平主席本月内第二次谈香港局势。习主席强调，止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。这不仅是中央对当前香港形势的判断，更是具体的工作要求。习主席指出，将继续坚定支持行政长官带领香港特别行政区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。这“六个坚定”再次表明中央将一如既往地支持香港，是香港战胜当前困难的最坚强后盾，同时也体现了中央坚决反对和挫败内外势力图谋干预、搞乱香港的坚定决心。

该负责人表示，五个多月来接连不断的大规模违法暴力行径，特别是最近持续发生的激进暴力犯罪行为，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线，已经将香港推到了极为危险的境地。希望香港的行政、立法、司法机关互相配合、主动作为，希望社会各界和广大市民勇于行动、共同努力，凝聚更强大的舆论声势和社会力量，更有效遏止暴力，恢复社会秩序。相信在中央坚定不移的支持下，香港各界众志成城，迎难而上，集思广益，一定能够止暴制乱、恢复秩序，维护好香港750万市民的共同家园，推动“一国两制”行稳致远。

《 人民日报 》（ 2019年11月16日 04 版）

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