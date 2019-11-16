习近平主席巴西讲话发出中央政府对香港止暴制乱工作的最强音 将坚决贯彻落实

新华社北京11月15日电 国务院港澳事务办公室发言人杨光15日发表谈话表示，习近平主席14日在巴西就香港局势发表的重要讲话，发出了中央政府对香港止暴制乱工作的最强音，国务院港澳办将坚决贯彻落实，全力支持香港特别行政区政府依法加大对激进暴力犯罪活动的惩治力度，尽快恢复社会正常秩序。

杨光说，习近平主席心系香港，在巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤时就香港当前局势发表重要讲话，表明中国中央政府的严正立场，这是中央政府在香港修例风波持续5个多月，特别是近期激进暴力犯罪活动升级的情况下，对止暴制乱工作发出的最强音，句句千钧，振聋发聩。习近平主席的重要讲话，深刻指出了激进暴力犯罪活动的严重危害和实质，明确宣示了中央政府对香港局势的基本立场和态度，明确提出了当前最紧迫的任务，为稳定香港局势指明了方向和路径。这一重要讲话是对林郑月娥领导的特区政府的强有力支持、对广大市民的巨大鼓舞、对激进暴乱分子及其幕后支持势力的严厉警告。我们将坚决贯彻落实习近平主席的重要讲话精神，继续坚定支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子，通过各种方式支持和鼓励香港社会各界人士进一步凝聚起反暴力、护法治、保稳定的压倒性正能量，促使香港尽快结束乱局，恢复社会稳定。中央政府和全国14亿人民永远是香港战胜任何风险挑战的最坚强后盾。

《 人民日报 》（ 2019年11月16日 04 版）

(责编：杨光宇、曹昆)