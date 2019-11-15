携手践行多边主义 推进金砖团结合作——国际社会高度评价习近平主席在金砖国家领导人第十一次会晤上的重要讲话

新华社北京11月15日电 综合新华社驻外记者报道：金砖国家领导人第十一次会晤当地时间14日在巴西首都巴西利亚举行，中国国家主席习近平出席并发表重要讲话。

海外专家学者认为，习近平主席的讲话向世界传递出中国致力于同其他金砖国家深入推进各领域合作、携手倡导并践行多边主义的有力信号，为全球治理体系变革注入强劲动力。中国坚持扩大开放，与各国推进高质量共建“一带一路”，将给各国带来更多合作共赢机遇。

携手倡导践行多边主义

阿根廷中国问题专家卢卡斯·瓜尔达认为，习近平主席在讲话中呼吁倡导并践行多边主义、坚决反对保护主义，展现了中国负责任大国的形象。加强金砖合作，将为全球经济增长和创造就业作出切实贡献，世界各国都将从中受益。

巴西瓦加斯基金会大学圣保罗工商管理学院教授利贾·科斯塔十分赞赏习近平主席有关践行多边主义、反对保护主义的观点。她说，支持多边主义和多边贸易体制是维护全球经济可持续发展的最佳选择，期待金砖五国在发展各自经济的同时进一步加深相互之间的经济合作。

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩说，中国坚定地支持多边主义，对整个世界的稳定、安全与健康发展至关重要。中国在自身发展的同时，也非常重视履行一个大国的全球责任。

卢旺达大学政治科学系高级讲师伊斯梅尔·布坎南赞同习近平主席关于坚决反对保护主义的论述。他说，贸易保护主义正在阻碍全球经济发展，自由开放是贸易和投资增长的基石。

肯尼亚国际问题专家爱德赫雷·卡文斯说，习近平主席的讲话为践行多边主义、维护和加强多边贸易体制提供了动力。以金砖国家为代表的新兴经济体应该携手合作，推动新工业革命伙伴关系向前发展。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹认为，以金砖国家为代表的新兴市场国家依然是全球经济增长的重要推动力和亮点所在。习近平主席的讲话体现了中国对于维护以联合国为核心的国际体系、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制的坚定决心。

深入推进金砖务实合作

巴西圣保罗州立大学哲学与科学学院教授路易斯·保利诺很赞同习近平主席关于深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系的论述。他说，中国对其他金砖国家，以及很多发展中国家的发展贡献了重要力量。

肯尼亚经济学家亨利·万德拉说，金砖国家都是新兴经济体，市场空间广阔。习近平主席在讲话中呼吁深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系，在贸易和投资、数字经济、互联互通等领域不断打造合作成果。这表明中国看好金砖国家未来的发展。

智利大学学者、政治分析师吉列尔莫·霍尔茨曼说，习近平主席讲话中有关在贸易和投资等领域不断打造合作成果的内容非常重要，将赋予金砖合作新的力量，推动金砖国家在各领域协同发展。

黎巴嫩中国问题专家马哈茂德·拉亚说，金砖五国携手合作将带来真正机遇，让世界各国一起享受可持续发展的红利。数字经济和现代科技已成为推动全球经济进步的强有力和可靠动力。金砖国家在这些领域发展迅速，给全球经济带来积极乐观的信号。

分享开放共赢合作机遇

澳大利亚国立大学商业和经济学院副教授沈凯玲说，习近平主席在讲话中提到的谋求开放创新的发展前景等内容令人印象深刻。中国坚持开放包容的理念，为包括金砖国家在内的世界各国提供了广阔市场，更提供了不断创新的动力。

巴中工商总会研究员伊莎贝尔·卡瓦略表示，习近平主席的讲话表明中国坚持扩大对外开放、与世界各国共谋发展的立场和决心。金砖国家等新兴经济体应提高话语权，开展全球合作，造福世界人民。

乌克兰政策分析专家弗拉基米尔·沃利亚说，通过开放和加强与贸易伙伴的关系，中国进一步推动了地区融合发展，“一带一路”倡议就是最好的例证，它不仅使世界联系更加紧密，也使世界更加安全。

墨西哥工业发展和经济增长研究所所长何塞·路易斯·德拉克鲁斯说，习近平主席的讲话体现出中国寻求各方达成共识、相互尊重，从而以和平稳定的安全环境带动投资与合作，这为各国合作与发展带来更多确定性。

印度尼赫鲁大学国际关系学院教授斯瓦兰·辛格说，金砖国家已成为支持合作、倡导践行多边主义的强大力量，为推动发展中国家参与全球治理体系变革作出了积极贡献，中国在其中的作用非常重要。（参与记者：王晓梅、宫若涵、尹南、倪瑞捷、储信艳、杨臻、杨士龙、吕天然、李东旭、岳东兴、周星竹、李良勇、吴昊、赵旭、王丽丽）

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