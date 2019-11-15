习近平会见南非总统拉马福萨

新华社巴西利亚11月14日电（记者霍小光 许林贵）当地时间11月14日，国家主席习近平在巴西利亚会见南非总统拉马福萨。

习近平指出，中南同为主要发展中国家和新兴市场经济体，对内都面临发展经济、改善民生的重任，对外都坚定维护多边主义、反对单边主义和霸凌行径。中方愿同南非密切协作，坚定维护好发展好中南全面战略伙伴关系。双方要继续保持战略沟通，加强党际交往和治国理政经验交流，在事关彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，巩固“同志加兄弟”的特殊友谊和高度互信。双方要加强发展战略对接，积极扩大双边贸易和投资，拓展产能产业、基础设施建设等领域合作，共建“一带一路”。中方愿同南非方面共同努力，加强金砖国家团结合作，推进中非合作论坛建设，保持在重大国际和地区问题上的密切沟通协调，维护国际公平正义。

拉马福萨祝贺中华人民共和国成立70周年。他表示，南非高度赞赏中国共产党领导中国人民取得的伟大成就，坚定支持中国的发展壮大，坚决反对国际上针对中国的单边霸凌行径和对中国企业的不公正待遇，支持中国维护自身主权和正当权益。南非愿同中国共产党加强党际交流互鉴。南非希望拓展双方经贸、基础设施建设、人工智能等领域合作，欢迎更多中国企业赴南非投资兴业。

拉马福萨介绍了南非明年担任非盟轮值主席工作设想，期待同中方加强中非合作论坛建设，帮助非洲实现和平安全，迎接新工业革命。南非愿同中方继续就世界贸易组织改革以及国际事务加强沟通协调，维护好发展中国家共同利益。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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