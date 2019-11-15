为深化金砖务实合作指明方向——国际社会高度评价习近平主席在金砖国家工商论坛闭幕式上的讲话

新华社北京11月14日电 综合新华社驻外记者报道：金砖国家工商论坛闭幕式当地时间13日在巴西首都巴西利亚举行，国家主席习近平出席并发表讲话。海外专家学者认为，习近平主席有关“金砖国家新工业革命伙伴关系是下阶段金砖经济合作的一个重要抓手”等主张，为深化金砖未来务实合作指明方向，讲话释放的中国不断改善营商环境等信息鼓舞人心。

俄罗斯金砖国家研究委员会执行主任格奥尔基·托洛拉亚说，习近平主席的讲话务实而精彩，体现出金砖机制不仅为成员国及其伙伴国发展经济合作提供机遇，也为全球各国间建立和谐与伙伴关系提供机会。

印度尼赫鲁大学教授狄伯杰说，习近平主席在讲话中指出要将企业合作同新工业革命伙伴关系结合起来，助力五国经济实现高质量发展，这点尤为重要。金砖各成员国发展并不均衡，在这一框架内有机合作可以更好地促进各国间技术和产业转移，有效化解当前保护主义抬头的趋势，推动加强南南合作。

南非发现集团执行董事阿扬达·恩察卢巴表示，他赞同习近平主席关于金砖国家新工业革命伙伴关系建设的主张。金砖国家应当把握时机，扩大科技创新合作，将本国生产融入全球供应链。

墨西哥工业发展和经济增长研究所所长何塞·路易斯·德拉克鲁斯说，习近平主席强调金砖国家新工业革命伙伴关系重要性，表明在世界开启第四次工业革命的背景下，金砖国家应加深伙伴关系，激发各国发展潜能和互补性。

日本富士通总研经济研究所首席研究员金坚敏认为，习近平主席呼吁金砖国家工商界敢于先行先试的论述体现了企业为主体落实开放式创新的政策主张，必将得到广大工商界的积极响应，为金砖国家乃至全球的创新发展带来新的活力。

埃及爱资哈尔大学国际经济学教授艾哈迈德·希勒米说，金砖国家合作将有助于促进投资、经济合作和贸易交流，促进成员国实现更好发展，同时也可以推动全球经济发展。

巴基斯坦经济论坛主席胡马云·伊克巴尔·沙米说，习近平主席在讲话中呼吁金砖国家实现高质量发展，邀请世界共享中国的发展机遇，不仅为金砖国家合作提供方向，也为解决世界经济发展难题提供了思路。

新西兰商学院院长黄伟雄说，正如习近平主席所言，中国的发展是世界的机遇。中国经济已经成为世界经济的稳定之锚、增长之源，很多国家从中受益。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学教授汉弗莱·莫希说，在当前贸易保护主义抬头的趋势下，习近平主席在演讲中关于中国将进一步开放市场，扩大进口，不断改善营商环境的信息令人鼓舞，将会增强投资者在中国投资的信心。

韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞表示，中国坚持其扩大对外开放和推动经济全球化的政策方向是一个正确的选择。

尼日利亚非中传媒中心执行主任伊肯纳·埃梅武说，习近平主席的讲话充分体现了中国继续维护开放型世界经济的决心和信心，中国对世界贸易和经济的贡献有目共睹。

智利亚洲太平洋商会副会长阿尔瓦罗·埃切韦里亚说，习近平主席在讲话中表示，共建“一带一路”已经进入高质量发展新阶段，希望企业家们抓住机遇，积极参与，收获更多合作成果。这一倡议对于全球未来的贸易和投资增长将起到重要的战略性支柱作用。

澳大利亚政策研究机构澳中“一带一路”产业合作中心首席执行官董瑾说，“一带一路”不仅可以为金砖国家提供更加广阔的合作平台，也为发达国家产业界拓展合作提供了新方向。

法国作家、中国问题专家索尼娅·布雷斯莱认为，在全球经济受挫的情况下，“一带一路”倡议得到越来越多支持。各国应努力抓住这一机遇，为促进全球经济增长共同努力。

赞比亚铜带大学达格·哈马舍尔德研究所研究员罗斯·玛卡诺表示，习近平主席的讲话表明，中国推动全球经济发展和构建人类命运共同体的立场是一贯的。国际社会应努力把握中国进一步开放市场、扩大进口的机会，打造一个开放型世界经济以造福人类。

约旦大学战略研究中心研究员易卜拉欣·加拉贝认为，今天的中国向世界展现出一种更加包容和开放的姿态。金砖国家合作机制和“一带一路”倡议都是深化全球合作的重要机遇，有利于各国拓展商业合作空间，创造更多就业机会，提高资源利用效率，满足人民发展需求。（参与记者：尹南、岳东兴、田明、周星竹、宫若涵、禹丽贞、闫亮、吴昊、栾海、刘天、姜俏梅、赵旭、唐霁、卢怀谦、李斯博、郭骏、冀泽、李碧念、彭立军）

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