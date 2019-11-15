习近平出席金砖国家领导人同金砖国家工商理事会和新开发银行对话会

当地时间十一月十四日，金砖国家领导人同金砖国家工商理事会和新开发银行对话会在巴西利亚举行。中国国家主席习近平、巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨共同出席。这是习近平发表讲话。

新华社记者 李学仁摄

本报巴西利亚11月14日电 （记者王芳、赵益普）当地时间11月14日，金砖国家领导人同金砖国家工商理事会和新开发银行对话会在巴西利亚举行。中国国家主席习近平、巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨共同出席。

五国领导人听取了金砖国家工商理事会、新开发银行代表工作汇报，接受工商理事会代表递交年度工作报告，并分别发表讲话。

习近平在讲话中对工商理事会和新开发银行工作予以充分肯定，希望两个机构发扬开拓进取的企业家精神，奋发有为，为金砖国家、广大新兴市场国家和发展中国家经济社会发展作出更大贡献。

习近平强调，要深入开展创新、数字经济等领域合作，打造更多精品项目。加强同金砖国家内外合作机制协同增效和沟通协调，继续向政府部门建言献策，帮助各国不断改善营商环境。既重视经济效益又承担社会责任，心系民生福祉。在建设高质量、可持续、包容可及的基础设施方面加强合作，开发、推广绿色环保技术。加强内部建设，提升政策水平和研究能力，做好新开发银行扩员准备工作。

金砖国家领导人在发言中肯定工商理事会、新开发银行所做工作，期待两个机构为增强金砖国家和其他新兴市场国家和发展中国家基础设施和可持续发展项目筹资能力发挥应有作用。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加。

《 人民日报 》（ 2019年11月15日 02 版）

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