习近平出席金砖国家工商论坛闭幕式并发表讲话

新华社巴西利亚11月13日电（记者裴剑容 杨依军）当地时间11月13日，金砖国家工商论坛闭幕式在巴西利亚举行。国家主席习近平出席并发表讲话。巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨一同出席闭幕式。

习近平指出，一段时间来，世界形势又发生许多新变化，既充满机遇，也有不少挑战。新一轮科技革命和产业变革动能逐渐释放，为生产力进步和经济社会发展开辟了新天地。同时，保护主义、霸凌主义逆流而动，冲击国际贸易和投资，加剧世界经济下行压力。企业有信心，市场就有活力。希望工商界朋友们抓住机遇，应对挑战，继续发挥各自优势，踊跃参与和推动金砖国家经济合作，积极在金砖国家投资兴业，为促进增长、创造就业作出实实在在的贡献。

习近平指出，金砖国家新工业革命伙伴关系是下阶段金砖经济合作的一个重要抓手。要敢于先行先试，将企业合作同新工业革命伙伴关系结合起来，争取在创新、数字经济、绿色经济等领域拿出更多亮眼成果，助力五国经济实现高质量发展。

习近平指出，当前，经济全球化遭遇逆风。要找出阻碍各国经贸投资往来的难点和痛点，提出切实可行的解决建议，帮助政府更好了解行业和市场诉求、提高决策水平。

习近平强调，中国的发展是世界的机遇。面向未来，中国扩大对外开放的决心没有变，中国经济长期向好趋势没有变。我们将进一步开放市场，扩大进口，不断改善营商环境，为企业创造更好的发展条件。共建“一带一路”已经进入高质量发展新阶段，希望企业家们抓住机遇，积极参与，收获更多合作成果。

金砖国家工商界代表约600人出席闭幕式。

当晚，习近平和夫人彭丽媛出席博索纳罗和夫人为金砖国家领导人会晤举行的欢迎宴会，并一同观看了文艺演出。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

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